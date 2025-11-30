scorecardresearch
 
PAK-श्रीलंका मैच में बवाल... कैच को लेकर अंपायर से भिड़े पाकिस्तानी खिलाड़ी, VIDEO

पाकिस्तानी टीम ने ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से पराजित किया. इस सीरीज में भाग लेने वाली तीसरी टीम जिम्बाब्वे थी. खिताबी मुकाबले में अंपायर के एक फैसले को लेकर बवाल हुआ.

फखर जमां के कैच पर हुआ बवाल, अंपायर से भिड़े पाकिस्तानी खिलाड़ी. (Photo: Screengrab)
पाकिस्तानी टीम ने श्रीलंका को हराकर टी20I ट्राई सीरीज अपने नाम कर लिया. 29 नवंबर (शनिवार) को रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हुए खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान ने 6 विकेट से जीत हासिल की. पाकिस्तान को जीत के लिए श्रीलंका ने 115 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 8 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया.

पाकिस्तानी टीम ने जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन खिताबी मुकाबले में सबसे बड़ा मुद्दा थर्ड अंपायर का विवादित फैसला रहा, जिसने पाकिस्तानी खिलाड़ियों फखर जमां और शाहीन आफरीदी को नाराज कर दिया. पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ऑनफील्ड अंपायर से भिड़ंत हो गई. यह घटना श्रीलंका की पारी के 19वें ओवर में हुई.

उस ओवर में शाहीन आफरीदी ने पहली गेंद थोड़ी धीमी फेंकी, जिस पर श्रीलंकाई कप्तान दसन शनाका ने फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश की. शॉट की टाइमिंग सही नहीं थी औ गेंद बल्ले का किनारा लेकर शॉर्ट थर्डमैन की ओर गई. वहां मौजूद फखर जमां ने लंबी दौड़ लगाकर एक शानदार डाइविंग कैच लिया. पाकिस्तानी खिलाड़ी मान चुके थे कि ये साफ कैच है और उन्होंने जश्न मनाया

हालांकि थर्ड अंपायर राशिद रियाज ने कई बार रिप्ले देखने के बाद बल्लेबाज को नॉटआउट दिया. रियाज का मानना था कि गेंद जमीन को छू गई थी. इस फैसले ने फखर जमां को बेहद नाराज कर दिया. शाहीन अफरीदी भी टीवी अंपायर बॉक्स की ओर देखते रह गए. मैदान पर पाकिस्तान के खिलाड़ी हैरान रह गए.

हालांकि अगली ही गेंद पर पाकिस्तानी टीम को दासुन शनाका का विकेट मिल गया. शाहीन आफरीदी ने शनाका को धीमी गेंद पर बोल्ड कर दिया. शाहीन और फखर जमां ने इस विकेट का जोरदार जश्न मनाया और अंपायर बॉक्स की ओर कुछ इशारा करके पहले वाले फैसले का मजाक उठाया. शाहीन ने अपने दोनों हाथ उठाकर अंपायर से मानो यह कहा- अब तो सब ठीक है.

मुकाबले में श्रीलंका का स्कोर एक समय 1 विकेट के नुकसान पर 84 रन था. लेकिन उसके बाद श्रीलंकाई टीम सिर्फ 30 रन और जोड़ पाई और उसके बाकी 9 विकेट धड़ाम हो गए. कामिल मिशारा ने श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा 59 रन बनाए. पाकिस्तान की ओर से शाहीन आफरीदी  और मोहम्मद नवाज ने तीन-तीन विकेट झटके. रनचेज में पाकिस्तानी टीम के लिए बाबर आजम ने 37* और सैम अयूब ने 36 रन बनाए.

