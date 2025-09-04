पाकिस्तान के ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने अफगानिस्तान के खिलाफ शारजाह में खेले गए ट्राई-सीरीज मैच के बाद रिपोर्टर के सवाल का मजेदार जवाब दिया.

उन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के टीम में ना होने पर बात की. पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में पहली हार झेलनी पड़ी, जब 170 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम 18 रन से पीछे रह गई.

ट्राई सीरीज (UAE भी खेल रही है) में आख‍िरी ओवर्स में हारिस रऊफ ने तेज बैटिंग से हार का अंतर कम किया. लेकिन उनकी कोश‍िश कामयाब नहीं हो सकी.

जब फहीम से पूछा गया कि क्या उन्हें बाबर और रिजवान की कमी महसूस हुई, तो उन्होंने मज़ाकिया अंदाज में कहा-देखिए, मैच के दौरान बस यही याद रहता है कि कितने रन चाहिए और कितनी गेंदें बाकी हैं. यहां बैठकर हमें अपने घरवालों की भी याद आती है, लेकिन मैच के दौरान घरवालों की भी याद नहीं आती, तो आप हमारे साथियों की बात कर रहे हैं. मैच में तो बस यही सोचते हैं कि पाकिस्तान को कैसे जिताना है.

Question: Did you remember Babar Azam and Rizwan while chasing?



Faheem Ashraf : “During a match, you don’t even miss your family we just think about the game and you're talking about missing colleagues" pic.twitter.com/fEwSi6yPLy — junaiz (@dhillow_) September 3, 2025

यानी उन्होंने साफ कहा कि मैदान पर ध्यान सिर्फ टीम की जीत पर होता है, न कि इस बात पर कि कौन खिलाड़ी मौजूद है या नहीं.

बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को हालिया खराब प्रदर्शन की वजह से ट्राई सीरीज ही नहीं, बल्कि एशिया कप की टीम से भी बाहर कर दिया गया है. पाकिस्तान का अगला मैच गुरुवार को त्रिकोणीय सीरीज में UAE से होगा. इससे पहले दोनों टीमों की भिड़ंत में पाकिस्तान ने मेजबान UAE को 31 रन से हराया था.

