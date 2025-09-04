scorecardresearch
 

Feedback

'...याद नहीं आती', बाबर-र‍िजवान के टीम में ना होने पर PAK ख‍िलाड़ी ने दिया मजेदार जवाब, VIDEO

पाकिस्तानी ख‍िलाड़ी फहीम अशरफ ने अफगानिस्तान से हार के बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की गैरमौजूदगी पर बात की. उन्होंने कहा कि टीम का ध्यान जीत पर है, भले ही कुछ अहम खिलाड़ी न हों.

Advertisement
X
बाबर आजम और मोहम्मद र‍िजवान के पाक‍िस्तानी टीम में ना होने पर फहीम अशरफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब दिया, वो वायरल हो रहा है (Photo: Getty)
बाबर आजम और मोहम्मद र‍िजवान के पाक‍िस्तानी टीम में ना होने पर फहीम अशरफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब दिया, वो वायरल हो रहा है (Photo: Getty)

पाकिस्तान के ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने अफगानिस्तान के खिलाफ शारजाह में खेले गए ट्राई-सीरीज मैच के बाद रिपोर्टर के सवाल का मजेदार जवाब दिया.

उन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के टीम में ना होने पर बात की. पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में पहली हार झेलनी पड़ी, जब 170 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम 18 रन से पीछे रह गई. 

ट्राई सीरीज (UAE भी खेल रही है) में आख‍िरी ओवर्स में हारिस रऊफ ने तेज बैटिंग से हार का अंतर कम किया. लेकिन उनकी कोश‍िश कामयाब नहीं हो सकी.

सम्बंधित ख़बरें

पाकिस्तान ने हाली मे अफगानिस्तान को एक T20 मुकाबले मे 39 रन से हराया था.
Asia Cup: बाबर-रिजवान OUT, पाकिस्तान के नए सितारों से होगी भारत की टक्कर 
asia cup - pakistan team
Asia Cup Pakistan Squad: सलमान आगा बने कप्तान, अब... 
Babar Azam, Mohammad Rizwan left out of Asia Cup 2025 squad
...तो अब टी20 में नहीं खेलेंगे बाबर और रिजवान, क्या PCB ने कर लिया है बड़ा फैसला? 
Shaheen afridi, Mohammad Rizwan, Babar Azam
पाकिस्तानी टीम में सर्जरी... बाबर-रिजवान के पंख कतरे, PCB सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में हुआ ड‍िमोशन 
Pak Team For Asia Cup
Asia Cup के लिए Pak Team का ऐलान! 

जब फहीम से पूछा गया कि क्या उन्हें बाबर और रिजवान की कमी महसूस हुई, तो उन्होंने मज़ाकिया अंदाज में कहा-देखिए, मैच के दौरान बस यही याद रहता है कि कितने रन चाहिए और कितनी गेंदें बाकी हैं. यहां बैठकर हमें अपने घरवालों की भी याद आती है, लेकिन मैच के दौरान घरवालों की भी याद नहीं आती, तो आप हमारे साथियों की बात कर रहे हैं. मैच में तो बस यही सोचते हैं कि पाकिस्तान को कैसे जिताना है.

Advertisement

यानी उन्होंने साफ कहा कि मैदान पर ध्यान सिर्फ टीम की जीत पर होता है, न कि इस बात पर कि कौन खिलाड़ी मौजूद है या नहीं.

बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को हालिया खराब प्रदर्शन की वजह से ट्राई सीरीज ही नहीं, बल्कि एशिया कप की टीम से भी बाहर कर दिया गया है. पाकिस्तान का अगला मैच गुरुवार को त्रिकोणीय सीरीज में UAE से होगा. इससे पहले दोनों टीमों की भिड़ंत में पाकिस्तान ने मेजबान UAE को 31 रन से हराया था.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement