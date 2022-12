ENG vs PAK 3rd Test: 18 साल के रेहान अहमद ने पाकिस्तान के छुड़ाए पसीने, डेब्यू मुकाबले में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ कराची में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में जीत की दहलीज पर खड़ी है. 167 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में दो विकेट पर 112 रन बनाए थे. यानी कि उसे जीत के लिए अब महज 55 रनों की दरकार है. इंग्लैंड की टीम यदि यह टेस्ट मैच जीत जाती है तो वह तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान का सफाया कर देगी.

रेहान ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

पाकिस्तान की टीम को हार के कगार पर ढकेलने में डेब्यू मुकाबला खेल रहे रेहान अहमद का अहम योगदान रहा है. दाएं हाथ के लेग-स्पिनर रेहान अहमद ने पाकिस्तान की दूसरी पारी में 48 रन देकर पांच विकेट चटकाए. जिसके चलके पाकिस्तान अपनी दूसरी पारी में 216 रन ही बना सका. इसके साथ ही रेहान अहमद टेस्ट डेब्यू पर पांच विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए हैं. 18 साल 216 दिन की उम्र के रेहान अहमद ने ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को पीछे छोड़ दिया है.

