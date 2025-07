ENG Vs IND 3rd Test: लॉर्ड्स में क्रिकेट जीत गया! फ‍िल्मी कहानी से कम नहीं था भारत-इंग्लैंड टेस्ट, जडेजा-स्टोक्स की जंग याद रखी जाएगी

ENG Vs IND 3rd Test 2025 Highlights: एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड ने भले ही जीत लिया. लेकिन भारतीय टीम का जज्बा हमेशा याद रखा जाएगा. वहीं बेन स्टोक्स बनाम रवींद्र जडेजा की जंग हमेशाा याद रखी जाएगी...

Ravindra Jadeja and Ben Stokes share a hug after the intense Lord's Test (Reuters Photo)