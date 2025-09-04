scorecardresearch
 

दलीप ट्रॉफी 2025: चोट से उबरे ऋतुराज गायकवाड़ का धमाका, सेमीफाइनल में ठोका शतक

चोट से लौटे ऋतुराज गायकवाड़ ने दलीप ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ शानदार शतक जड़कर टीम को संकट से निकाला. शतकीय पारी खेलकर उन्होंने बेहतरीन फॉर्म और फिटनेस साबित की. यह पारी दर्शकों और फैन्स के लिए एक रोमांचक अनुभव रही.

ऋतुराज गायकवाड़ ने चोट से उबरकर शानदार वापसी की है. (Photo: PTI)
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान और टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने चोट से उबरने के बाद बल्ले से कमाल कर दिखाया है. बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड (CEG) पर खेले जा रहे दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले के पहले दिन (4 सितंबर) उन्होंने वेस्ट जोन की ओर से सेंट्रल जोन के खिलाफ शानदार शतक लगाया.

ऋतुराज गायकवाड़ ने 131 गेंदों में 100 रन पूरे किए, जिसमें 13 शानदार चौके शामिल रहे. यह उनके फर्स्ट क्लास करियर की 8वीं सेंचुरी रही. पहली पारी में वेस्ट जोन की शुरुआत बेहद खराब रही थी. यशस्वी जायसवाल (4) और हार्विक देसाई (1) जैसे स्टार बल्लेबाज सस्ते में आउट होकर लौट गए और टीम का स्कोर महज 10 रन पर 2 विकेट था.

एक तरफ लगातार विकेट गिरते रहे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ धैर्य और क्लासिक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए क्रीज पर डटे रहे. दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे ऋतुराज 186 रन (206 गेंदें) बनाकर आउट हुए. वह सारांश जैन की फिरकी पर स्टम्प आउट कर दिए गए. उनकी पारी में 25 चौके शामिल रहे. उन्होंने एक छक्का भी जमाया. वेस्ट जोन ने पहले दिन 6 विकेट पर 363 रन बनाए.

चोट के बाद गायकवाड़ की वापसी कितनी खास?
यह शतक ऋतुराज गायकवाड़ के लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट भी साबित हो सकता है. गायकवाड़ कोहनी में फ्रैक्चर के कारण आईपीएल 2025 में सिर्फ पांच मैच ही खेल पाए. दलीप ट्रॉफी के साथ भारत के घरेलू क्रिकेट की शुरुआत हुई और गायकवाड़ ने इसके जरिए अपनी शानदार वापसी का ऐलान कर दिया.

श्रेयस अय्यर ने बनाए 25 रन
भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने को बेताब श्रेयस अय्यर सेंट्रल जोन के खिलाफ पहली पारी में अच्छी लय में नजर आए, लेकिन वो इस शानदार शुरुआत को आगे जारी नहीं रख पाए और आउट हो गए. श्रेयस ने 28 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 25 रन बनाए. श्रेयस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए.

यशस्वी जायसवाल ने किया निराश
यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत हार्विक देसाई के साथ की, लेकिन वो सस्ते में ही निपट गए. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की समाप्ति के लगभग महीने-भर बाद मैदान पर उतरे यशस्वी का बल्ला पहली पारी में खामोश रहा. उन्होंने 3 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके की मदद से 4 रन बनाए और उन्हें भी खलील अहमद ने आउट करके पवेलियन वापस भेज दिया. उनके साथ ओपनर हार्विक देसाई भी एक रन बनाकर आउट हो गए.

इनपुट- चाहत अरोड़ा

---- समाप्त ----
