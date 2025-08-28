दलीप ट्रॉफी 2025 में गुरुवार से (28 अगस्त) 2 मुकाबले शुरू हुए. पहला मुकाबला सेंट्रल जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन के बीच जारी है. वहीं दूसरा मुकाबला नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन के बीच खेला जा रहा है. ये दोनों ही मुकाबले बेंगलुरु में मौजूद बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अलग-अलग ग्राउंड में खेले जा रहे हैं. गुरुवार को मैच का पहला द‍िन था.

बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड बी में हुए मैच में सेंट्रल जोन के कप्तान रजत पाटीदार ने शानदार शतकीय पारी खेली. आईपीएल (इंड‍ियन प्रीमियर लीग) 2025 में आरसीबी (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) की कप्तानी करने वाले पाटीदार ने 125 रन बनाए. मैच के पहले दिन सेंट्रल जोन ने 77 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 432 रन बना लिए हैं.

लेक‍िन मैच के पहले द‍िन सबसे ज्यादा चर्चा दानिश मालेवर ने बटोरी. दान‍िश अपने दोहरे शतक से 2 रन दूर हैं. वह अब तक 198* रन बना चुके हैं. दान‍िश के साथ यश राठौड़ (32) भी क्रीज पर मौजूद हैं.

कौन हैं दान‍िश मालेवर

दानिश मालेवर विदर्भ की ओर से खेलने वाले 21 साल के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं. रणजी ट्रॉफी फाइनल 2025 में केरल के खिलाफ उन्होंने 153 और 73 रन बनाए, जिसकी बदौलत विदर्भ ने खिताब जीता.पहले दिन का खेल समाप्त होने तक उनके नाम 10 प्रथम श्रेणी मैचों में 65.4 की औसत से 981 रन दर्ज हो चुके हैं.

पाटीदार और मालेवर के शतक से मजबूत सेंट्रल जोन

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सेंट्रल जोन ने सिर्फ 4 रन पर आयुष पांडे (3) के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया था. इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए आर्यन जुयाल अच्छा खेल दिखा रहे थे. लेकिन, वह भी 37वें ओवर में 60 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए.

फिर कप्तान रजत पाटीदार क्रीज पर आए और उन्होंने दानिश मालेवर के साथ मिलकर 174 गेंदों में 205 रन की साझेदारी की. रजत ने महज 80 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. वह 66वें ओवर में फेरोइजाम जोतिन की गेंद पर कैच आउट हो गए.

रजत ने 130.20 की स्ट्राइक रेट से 96 गेंदों में 125 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी के दौरान 21 चौके और 3 छक्के लगाए. वहीं दानिश मालेवर अब-भी 219 गेंदों में 198 रन बनाकर नाबाद हैं. वह अपनी पारी के दौरान 31 चौके और 1 छक्का जड़ चुके हैं.

पाटीदार के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आंकड़े ?

रजत पाटीदार ने फर्स्ट क्लास मैचों 69 मैच में 4863 रन बनाए (28 अगस्त की पारी भी शाम‍िल) हैं. जिसमें उनके 14 शतक और 24 अर्धशतक है. वह घरेलू क्रिकेट मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हैं. रजत ने 2015 अक्टूबर में वडोदरा के खिलाफ अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था.

कैसे हैं पाटीदार के आईपीएल में आंकड़े ?

रजत पाटीदार ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. फिर चाहे वो बल्लेबाज के तौर पर हो या फिर कप्तान के तौर पर, रजत ने हर डिपार्टमेंट में अपनी टीम के लिए अहम योगदान दिया है. उन्होंने आईपीएल (इंड‍ियन प्रीमियर लीग) में 42 मैचों में 30.86 की एवरेज से 1111 रन बनाए हैं. जिसमें उन्होंने 1 शतक और 9 अर्धशतक जमाए हैं. ध्यान रहे रजत की कप्तानी में ही RCB पहली बार IPL में साल 2025 में चैम्प‍ियन बनी थी.



