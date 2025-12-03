कोहली-रोहित के आने से कैसा है ड्रेसिंग रूम का माहौल? हर्षित राणा ने रायपुर वनडे से पहले खोला राज

युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने रायपुर वनडे से पहले भारतीय ड्रेसिंग रूम के अंदरूनी माहौल पर खुलकर बात की. उन्हों बताया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी कैसे आत्मविश्वास के स्तर से लेकर टीम के रोजमर्रा के मनोबल तक हर चीज़ को प्रभावित करती है.

हर्षित राणा ने बुधवार को होने वाले दूसरे वनडे मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'यह मेरे लिए और जाहिर तौर पर पूरी टीम के लिए एक बड़ी बात है.अगर इतने अनुभवी खिलाड़ी मैदान में और ड्रेसिंग रूम में आपके साथ रहते हैं, तो टीम का माहौल बहुत अच्छा रहता है.'

रोहित-कोहली को लेकर क्या बोले राणा

राणा ने कहा, 'चाहे आप मैदान से बाहर हों या ड्रेसिंग रूम में, पूरे ग्रुप का माहौल खुशमिजाज़ रहता है. हर कोई खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा युवाओं के लिए यही रहता है कि वे हमें बताते हैं कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं.'

रोहित और कोहली दूर खड़े सुपरस्टार नहीं हैं. वे अगली पीढ़ी के मेंटर्स हैं. ट्रेनिंग सेशन हो, टीम हडल हो या खाली समय. यह दोनों अक्सर युवा खिलाड़ियों को किनारे बुलाकर छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें बताते हैं.

बता दें कि भारत-साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच रांची में खेला गया था. जिसमें टीम इंडिया ने 17 रनों से जीत हासिल की थी. अब तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मैच बुधवार को रायपुर में खेला जाएगा. भारत ये मैच जीतता है तो सीरीज पर कब्जा कर लेगा.

