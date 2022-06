Dinesh Karthik: ‘मुझे पता है ड्रॉप होना क्या होता है..’, कमाल की पारी के बाद इमोशनल हुए दिनेश कार्तिक

साउथ अफ्रीका के खिलाफ राजकोट में खेले गए चौथे टी-20 मैच में दिनेश कार्तिक ने कमाल कर दिया. फिनिशर दिनेश कार्तिक जिन्होंने आईपीएल में धमाल मचाया और उसी के भरोसे टीम इंडिया में उनकी वापसी हुई. अब अफ्रीका के खिलाफ जब उन्होंने 55 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. दिनेश कार्तिक ने अब अपने कमबैक की कहानी सुनाई है.

मैच के बाद हार्दिक पंड्या और दिनेश कार्तिक ने बातचीत की, इसी में हार्दिक ने पूछा कि दिनेश कार्तिक ने अपने आप में ऐसा क्या बदलाव किया, जो लोगों को ऐसा दिनेश कार्तिक देखने को मिल रहा है. आपने बड़ौदा में बहुत प्रैक्टिस की, जिसके बारे में काफी लोगों को पता ही नहीं था. आपका माइंडसेट कैसे बदल गया.

इसके बारे में दिनेश कार्तिक ने कहा कि मैं पूरी तरह ठान चुका था कि मुझे टी-20 वर्ल्डकप खेलना है. मैं काफी लंबे वक्त से काम कर रहा हूं, मुझे पता है कि ड्रॉप होना क्या होता है. मुझे पता है कि टीम इंडिया के लिए खेलना कितना वैल्यूबल होता है.

