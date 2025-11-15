IPL 2026: धोनी की चेन्नई से इस ओपनर की हुई छुट्टी, 2023 में बनाया चैम्पियन

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे ने पुष्टि कर दी है कि वे आईपीएल 2026 रिटेंशन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से रिलीज कर दिए गए हैं. इसके साथ ही टीम के साथ उनका तीन सीजन का सफर खत्म हो गया है. यह फैसला CSK के आईपीएल 2025 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लिया गया, जिसके चलते फ्रेंचाइज़ी ने अगले सीज़न के लिए अपने स्क्वॉड में बड़े बदलाव करने का निर्णय किया है.

और पढ़ें

कॉन्वे ने 2022 में CSK के लिए डेब्यू किया था और जल्दी ही टीम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज़ बन गए थे, लेकिन 2025 में उनका फ़ॉर्म अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा. 2023 के शानदार सीज़न में उन्होंने 15 पारियों में 672 रन (औसत 51.69) बनाए. लेकिन 2025 में उनकी बल्लेबाज़ी बुरी तरह गिर गई. 2024 सीज़न मिस करने के बाद वापसी करते हुए उन्होंने 2025 में 6 पारियों में सिर्फ 156 रन बनाए, औसत 26, और स्ट्राइक रेट 131.09 रहा. 6.25 करोड़ में खरीदे जाने के बावजूद उनका प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा, जिसके चलते CSK ने यह कठिन फैसला लिया.

Thank you to all loyal fans of CSK for amazing 3 years support💛👋@ChennaiIPL pic.twitter.com/7W9sYMErEy — Devon Conway (@D_Conway88) November 14, 2025

कॉन्वे ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

कॉन्वे ने सोशल मीडिया पर CSK फैंस का धन्यवाद देते हुए लिखा, 'CSK के सभी वफादार फैंस को अद्भुत 3 साल के समर्थन के लिए धन्यवाद.'

Advertisement

कॉन्वे की रिलीज़ CSK के बड़े स्क्वॉड री-स्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम राहुल त्रिपाठी, दीपक हूडा, रचिन रविंद्र, विजय शंकर, और जेमी ओवर्टन को भी रिलीज़ कर रही है. इसके अलावा एक बड़े ट्रेड में रविंद्र जडेजा और सैम करन राजस्थान रॉयल्स जाएंगे, जबकि संजू सैमसन CSK आएंगे.

यह भी पढ़ें: संजू सैमसन का धोनी की चेन्नई में जाना तय! CSK ने कुछ इस अंदाज में किया बर्थ डे विश

CSK के साथ कार्यकाल के दौरान कॉन्वे का प्रभाव शानदार रहा.

2022 में डेब्यू सीज़न में: 7 पारियां, 252 रन, औसत 42, स्ट्राइक रेट 145.66

2023 में: लीग के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

2023 फाइनल बनाम GT: 47 रन (25 गेंद), खिताबी जीत में अहम योगदान

तीन वर्षों में कॉन्वे ने CSK के लिए 29 मैच खेले, जिसमें 1080 रन बनाए, औसत 43.20 और स्ट्राइक रेट 139.72 रहा.

---- समाप्त ----