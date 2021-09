डे-नाइट टेस्ट: स्मृति मंधाना के करियर का बड़ा स्कोर, भारत के एक विकेट पर 132 रन

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र दिन-रात्रि महिला क्रिकेट टेस्ट के वर्षा से प्रभावित पहले दिन गुरुवार को एक विकेट पर 132 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी (नाबाद 80 रन) खेली.

ऑफ साइड पर कुछ शानदार शॉट लगाने वाली मंधाना ने 144 गेंदों में 15 चौके और एक छक्के की मदद से 80 रन बना लिये हैं. उन्होंने पहले विकेट के लिए शेफाली वर्मा के साथ 93 रनों की साझेदारी की. शेफाली ने 64 गेंदों में 31 रन बनाए.

दूसरे सत्र का अधिकांश खेल बारिश की भेंट चढ़ गया, लेकिन इस सत्र में मंधाना 16 रन और जोड़कर 78 रनों के अपने पिछले निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ने में सफल रहीं. बारिश के कारण 45वें ओवर में खेल रुका और चाय का विश्राम जल्दी लेना पड़ा. इसके बाद दोबारा खेल शुरू नहीं हो पाया.

मंधाना ने ताहलिया मैक्ग्रा पर डीप स्क्वॉयर लेग के ऊपर से छक्का जड़ा और फिर इसी गेंदबाज पर मिड विकेट के ऊपर से चौका भी मारा.

दिन का खेल खत्म होने पर पूनम राउत (57 गेंदों में 16 रन) मंधाना का साथ निभा रही थी. दोनों दूसरे विकेट के लिए 39 रनों की अटूट साझेदारी कर चुकी हैं.

