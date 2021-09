'ईंटों से बनाता था विकेट... आउट होने पर बैट लेकर भाग जाता था', पंत ने साझा किए बचपन के किस्से

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कप्तान और टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) -14 के दूसरे चरण में व्यस्त हैं. पंत के नेतृत्व में दिल्ली की टीम आईपीएल के इस सीजन में बेहतरीन फॉर्म में नजर रही है. दिल्ली कैपिटल्स 11 में से 8 मैच जीतकर 16 अंक के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर है. वह प्लेऑफ में पहुंचने के करीब है.

इस बीच, आईपीएल की इस फ्रेंचाइजी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें पंत और पिछले सीजन तक टीम की कप्तानी करने वाले श्रेयस अय्यर अपने बचपन के किस्से साझा कर रहे हैं.

वीडियो में पंत ने खुलासा किया वह और उनके दोस्त ईंटों से विकेट खड़ा करते थे और उसके बाद मैच खेलते थे. पंत ने कहा, 'मेरे गृहनगर रूड़की में मेरे घर के पास एक खुला मैदान था. आसपास कोई न कोई निर्माण कार्य चलता रहता था. हम कंस्ट्रक्शन साइट से ईंटें लाते थे और उनके विकेट बनाकर मैच खेलते थे.'

