IPL 2026 से पहले CSK में होगा बड़ा बदलाव, इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी पांच बार की चैम्पियन टीम

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. पांच बार की आईपीएल चैम्पियन टीम सीएसके ने 14 में से केवल 4 मुकाबले जीते थे और वो अंकतालिका में आखिरी स्थान पर रही थी. टीम मैनेजमेंट अब आईपीएल 2026 से पहले बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है.

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन से पहले पांच खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है. जिन खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया जा सकता है- उनमें सैम करन (इंग्लैंड), डेवोन कॉन्वे (न्यूजीलैंड), दीपक हुड्डा, विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी शामिल हैं. टीम के बेहद खराब प्रदर्शन के चलते इन खिलाड़ियों को रिलीज करने की नौबत आई है.

आईपीएल 2025 में ऋतुराज गायकवाड़ की चोट ने भी चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलों में इजाफा किया था. ऋतुराज के बाहर होने के बाद एमएस धोनी ने टीम की कमान संभाली, लेकिन वो भी टीम की किस्मत नहीं बदल सके. अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा करने की रणनीति इस बार उलटी पड़ गई.

इस मामले में फिसड्डी रही CSK

टॉप ऑर्डर के खराब प्रदर्शन ने चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें काफी बढ़ाईं. डेवोन कॉन्वे, दीपक हुड्डा, विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी का फॉर्म लगातार गिरता गया. आईपीएल 2025 में सीएसके के बल्लेबाजों ने 138.29 के स्ट्राइक रेट से 2315 रन बनाए, जो पिछले सीजन में किसी टीम का सबसे कम स्ट्राइक रेट था. इसके अलावा सीएसके ने पावरप्ले में सबसे कम रन (693) बनाए, साथ ही 29 विकेट गंवाए.

टीम मैनेजमेंट अब युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताना चाहती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंचाइजी का इरादा स्क्वॉड को नए सिरे से बनाने का है ताकि टीम नई ऊर्जा के साथ अगले सीजन में वापसी कर सके. रविचंद्रन अश्विन के आईपीएल से रिटायरमेंट के बाद सीएसके को एक तरह से फायदा हुआ है.

आर. अश्विन के रिटायरमेंट के चलते टीम के पर्स में 9.75 करोड़ रुपये आ चुके हैं. अब यदि सीएसके ऊपर बताए गए पांच खिलाड़ियों को रिलीज कर देती है, तो उसके पर्स में 25 करोड़ से अधिक की रकम रहेगी. सैम करन पर सीएसके ने काफी भरोसा जताया था, लेकिन वो अपनी पुरानी लय नहीं पकड़ सके. जबकि इंजरी से उबरने के बाद डेवोन कॉन्वे की बल्लेबाजी में भारी गिरावट आई.

भारतीय बल्लेबाजों दीपक हुड्डा, विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी भी बल्ले से कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए. आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के लिए सभी 10 टीमों को अपनी रिटेंशन लिस्ट 15 नवंबर तक फाइनल कर लेनी है. आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन 13 से 15 दिसंबर के बीच हो सकता है.

