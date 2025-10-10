इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी (Auction) की तारीख लगभग तय मानी जा रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार 13 से 15 दिसंबर के बीच ऑक्शन होने की पूरी संभावना है. यह जानकारी फ्रेंचाइज़ी अधिकारियों ने BCCI के साथ हुई बातचीत के बाद साझा की है. हालांकि IPL की गवर्निंग काउंसिल ने अभी तक शेड्यूल की औपचारिक घोषणा नहीं की है.

'क्रिकबज' की रिपोर्ट के मुताब‍िक ऑक्शन कहां होगा, क्या यह फ‍िर से व‍िदेशी धरती पर होगा. इस बारे में अब तक कोई सूचना नहीं मिली है. ध्यान रहे प‍िछले 2 ऑक्शन विदेशी धरती पर हुए थे. 2023 में ऑक्शन दुबई तो 2024 में ऑक्शन जेद्दा (सऊदी अरब) में हुआ था.

वहीं क्रिकबज को सूत्रों ने बताया कि इस बात में कोई आश्चचर्य नहीं होना चाहिए कि म‍िनी ऑक्शन भारत में भी हो सकता है. हालांकि उस निर्णय को अभी ठोस रूप दिया जाना बाकी है.

हालांकि एक बात लगभग तय मानी जा सकती है कि रिटेंशन की आखिरी तारीख 15 नवंबर है_ तब तक सभी IPL फ्रेंचाइज‍ियों को उन खिलाड़ियों के नाम बीसीसीआई को देने होंगे, जिन्हें वे नीलामी से पहले रिलीज (छोड़ना) चाहती हैं. दूसरी टीमों में बड़े बदलाव की संभावना फिलहाल कम है. सिवाय चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के... ये दोनों ही टीमें पिछले सीजन में पॉइंट टेबल में सबसे नीचे थीं.

क्या संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स र‍िटेन करेगी, इस पर कई सवाल हैं (Photo: PTI)

CSK से कौन से ख‍िलाड़ी होंगे र‍िलीज?

रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की रिलीज लिस्ट में दीपक हुड्डा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, सैम करन, डेवोन कॉनवे का नाम हो सकता है. पांच बार की IPL चैम्प‍ियन CSK के पास आर अश्विन के आईपीएल से रिटायर होने के बाद पहले ही 9.75 करोड़ रुपये का बजट जुड़ चुका है.

RR से कौन से ख‍िलाड़ी होंगे र‍िलीज?

इस रिपोर्ट में दावा किया गया है राजस्थान रॉयल्स की रिलीज लिस्ट में सबसे ऊपर संजू सैमसन का नाम होगा, अगर फ्रेंचाइज कप्तान के लिए ट्रेड करने में सफल नहीं होती है. वहीं रॉयल्स की टीम में वानिंदु हसरंगा और महीश तीक्ष्णा को रिलीज करने की बात भी चल रही थी, लेकिन कुमार संगकारा के हेड कोच के रूप में लौटने के बाद इस योजना में बदलाव हो सकता है.

स्टार्क, नटराजन, आकाश दीप जाएंगे नई टीम में

टी नटराजन, मिचेल स्टार्क, आकाश दीप, मयंक यादव, डेविड मिलर और अन्य खिलाड़ी नई फ्रेंचाइज़ियों की तलाश में हो सकते हैं, हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वहीं वेंकटेश अय्यर का भी ऐसा ही मामला है. जो पिछली नीलामी में तीसरे सबसे महंगे खरीदे गए खिलाड़ी थे, कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा था.



र‍िपोर्ट में इस बात का भी दावा है कि फ्रेंचाइज‍ियों के बीच चल रही चर्चा के अनुसार, कैमरन ग्रीन नीलामी में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले ख‍िलाड़ी हो सकते हैं. इस कंगारू ऑलराउंडर ने पिछली नीलामी चोट के कारण मिस की थी. उनको बड़ी कीमत मिल सकती है.

