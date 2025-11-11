'कई बार न चाहते हुए भी...', टीम सेलेक्शन पर कोच गौतम गंभीर ने पहली बार तोड़ी चुप्पी

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों के सेलेक्शन और प्लेइंग इलेवन चयन को लेकर जवाब दिया है. गौतम गंभीर ने कहा है कि टीम ड्रेसिंग रूम में पूरी पारदर्शिता है. गंभीर को अक्सर टीम संयोजन के कारण कठिन फैसले लेने और मैच-विनर्स को बाहर रखने पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है. हाल ही में बीसीसीआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इसे अपने कोचिंग करियर का सबसे कठिन हिस्सा बताया.

गंभीर ने यह भी कहा कि ऐसे मौकों पर खिलाड़ियों से खुली बातचीत बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब खिलाड़ी जानते हैं कि वे प्लेइंग इलेवन में शामिल होने के योग्य हैं, तो उनका निराश होना स्वाभाविक है. उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ऐसे मामलों में ईमानदारी और स्पष्टता बेहद महत्वपूर्ण है.

क्या बोले कोच गंभीर

गंभीर ने कहा,'कोच के रूप में यह मेरे लिए शायद सबसे कठिन हिस्सा है. यह मेरी सबसे कठिन नौकरी है. कभी-कभी जब मुझे पता होता है कि बेंच पर बहुत गुणवत्ता है और हर खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन में शामिल होने का हकदार है, फिर भी आपको उस दिन के लिए सबसे बेहतर संयोजन सोचकर सिर्फ 11 खिलाड़ियों को चुनना पड़ता है. लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बातचीत और संवाद .'

उन्होंने आगे कहा, 'संवाद बिल्कुल साफ़ और ईमानदार होना चाहिए. कभी-कभी ये बहुत कठिन बातचीत होती है. जब आप किसी खिलाड़ी को बताते हैं कि वह नहीं खेलेगा. यह कोच और खिलाड़ी, दोनों के लिए सबसे मुश्किल पल होता है. क्योंकि मैं जानता हूं कि खिलाड़ी निराश होगा जब उसे पता है कि वह खेलने का हकदार है. लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, सीधे हैं, और दिल से बात कह रहे हैं, तो उसके बाद कुछ बाकी नहीं रहता.'



हाल ही में गंभीर को संजू सैमसन, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह जैसे स्टार खिलाड़ियों को बेंच पर बैठाने के लिए आलोचना झेलनी पड़ी थी. हालांकि उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि टीम का माहौल स्वस्थ बना रहे और खिलाड़ियों के साथ खुला संवाद जारी रहे.

इस बीच, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पांच मैचों की टी20 सीरीज़ में 2-1 से हराया, और गंभीर की कोचिंग में टीम का टी20 में अपराजित क्रम बरकरार है. अब भारत 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा.

