scorecardresearch
 

Feedback

'कई बार न चाहते हुए भी...', टीम सेलेक्शन पर कोच गौतम गंभीर ने पहली बार तोड़ी चुप्पी

भारतीय कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को बेंच पर बैठाने को लेकर उठी साजिशी थ्योरीज़ को खारिज करते हुए कहा कि टीम ड्रेसिंग रूम पूरी तरह पारदर्शी है. उन्होंने माना कि खिलाड़ियों को बाहर रखना कोच के रूप में उनका सबसे कठिन काम है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट और ईमानदार संवाद को अपनी प्राथमिकता बताया.

Advertisement
X
टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (Photo: ITG)
टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (Photo: ITG)

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों के सेलेक्शन और प्लेइंग इलेवन चयन को लेकर जवाब दिया है. गौतम गंभीर ने कहा है कि टीम ड्रेसिंग रूम में पूरी पारदर्शिता है. गंभीर को अक्सर टीम संयोजन के कारण कठिन फैसले लेने और मैच-विनर्स को बाहर रखने पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है. हाल ही में बीसीसीआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इसे अपने कोचिंग करियर का सबसे कठिन हिस्सा बताया.


गंभीर ने यह भी कहा कि ऐसे मौकों पर खिलाड़ियों से खुली बातचीत बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब खिलाड़ी जानते हैं कि वे प्लेइंग इलेवन में शामिल होने के योग्य हैं, तो उनका निराश होना स्वाभाविक है. उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ऐसे मामलों में ईमानदारी और स्पष्टता बेहद महत्वपूर्ण है.

क्या बोले कोच गंभीर

गंभीर ने कहा,'कोच के रूप में यह मेरे लिए शायद सबसे कठिन हिस्सा है. यह मेरी सबसे कठिन नौकरी है. कभी-कभी जब मुझे पता होता है कि बेंच पर बहुत गुणवत्ता है और हर खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन में शामिल होने का हकदार है, फिर भी आपको उस दिन के लिए सबसे बेहतर संयोजन सोचकर सिर्फ 11 खिलाड़ियों को चुनना पड़ता है. लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बातचीत और संवाद .'

सम्बंधित ख़बरें

Rishabh Pant, Dhruv Jurel
पंत-जुरेल ने बिगाड़ दिया टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन? प्लेइंग 11 से इस प्लेयर की छुट्टी तय 
GAUTAM GAMBHIR
रोहित-विराट पर कोच गंभीर का तंज? बोले- मेरे लिए निजी सफलता नहीं बल्कि... 
Gautam Gambhir
T20 World Cup से पहले, खिलाड़ियों को Gambhir का अल्टीमेटम 
India's head coach Gautam Gambhir
'बहाने छोड़ो, जीत पर फोकस करो...', फाइटर मोड में आए गुरु गंभीर, खिलाड़ियों को किया अलर्ट 
Aakash Chopra की नसीहत: Team India अब करे प्रयोग बंद! 
Advertisement

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा-विराट कोहली पर कोच गौतम गंभीर का तंज? बोले- मेरे लिए निजी सफलता नहीं बल्कि...

उन्होंने आगे कहा, 'संवाद बिल्कुल साफ़ और ईमानदार होना चाहिए. कभी-कभी ये बहुत कठिन बातचीत होती है. जब आप किसी खिलाड़ी को बताते हैं कि वह नहीं खेलेगा. यह कोच और खिलाड़ी, दोनों के लिए सबसे मुश्किल पल होता है. क्योंकि मैं जानता हूं कि खिलाड़ी निराश होगा जब उसे पता है कि वह खेलने का हकदार है. लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, सीधे हैं, और दिल से बात कह रहे हैं, तो उसके बाद कुछ बाकी नहीं रहता.'


हाल ही में गंभीर को संजू सैमसन, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह जैसे स्टार खिलाड़ियों को बेंच पर बैठाने के लिए आलोचना झेलनी पड़ी थी. हालांकि उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि टीम का माहौल स्वस्थ बना रहे और खिलाड़ियों के साथ खुला संवाद जारी रहे.

यह भी पढ़ें: 'बहाने छोड़ो, जीत पर फोकस करो...', T20 वर्ल्ड कप से पहले 'फाइटर मोड' में आए गुरु गंभीर, खिलाड़ियों को किया अलर्ट

इस बीच, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पांच मैचों की टी20 सीरीज़ में 2-1 से हराया, और गंभीर की कोचिंग में टीम का टी20 में अपराजित क्रम बरकरार है. अब भारत 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement