'बहाने छोड़ो, जीत पर फोकस करो...', T20 वर्ल्ड कप से पहले 'फाइटर मोड' में आए गुरु गंभीर, खिलाड़ियों को किया अलर्ट

टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियों के बीच टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि अब भारतीय क्रिकेट में बहानों की नहीं, नतीजों की अहमियत होगी. उन्होंने कहा कि टीम और देश को कभी हार का जश्न नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर और मजबूत बनना चाहिए.

टी20 विश्व कप से पहले गंभीर का क्लियर मैसेज. (Photo, AFP)
टी20 विश्व कप से पहले गंभीर का क्लियर मैसेज. (Photo, AFP)

भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के तेवर और सोच को लेकर बड़ा बयान दिया है. टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियों के बीच गंभीर ने साफ कर दिया है- अब बहाने नहीं, बस नतीजे मायने रखते हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज जीत के बाद और साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले बीसीसीआई ने गंभीर के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का टीजर जारी किया. इस वीडियो में गंभीर वही पुराना ‘फाइटर मोड’ में नजर आए- ईमानदारी, जवाबदेही और प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए.

गंभीर ने दो टूक कहा, 'हम एक देश के रूप में और व्यक्ति के रूप में कभी हार का जश्न नहीं मनाना चाहिए.'  उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, क्योंकि गंभीर की यही पहचान है- कठोर, निष्पक्ष और जीत के लिए बेकरार लीडर.

'डीप सी में फेंको, वहीं असली टेस्ट होता है'

गंभीर ने खिलाड़ी विकास और नेतृत्व की अपनी फिलॉसफी पर भी बात की. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को दबाव में डालना ही उन्हें मजबूत बनाता है. शुभमन गिल को टेस्ट कप्तान बनाना भी इसी सोच का हिस्सा था उन्हें गहराई में फेंको, ताकि वे खुद अपनी ताकत पहचानें.

Advertisement

पारदर्शी और ईमानदार ड्रेसिंग रूम

गंभीर ने बताया कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में अब खुलापन और पारदर्शिता की संस्कृति है. यह एक बहुत ईमानदार ड्रेसिंग रूम है. यहां कोई कुछ छिपाता नहीं- सब कुछ साफ-साफ कहा जाता है.'

फिटनेस और तैयारियों पर फोकस

गंभीर ने माना कि टीम अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची है जहां वे उसे देखना चाहते हैं, लेकिन भरोसा जताया कि अगले तीन महीनों में टीम अपने चरम पर होगी.टी20 विश्व कप से पहले हमारे पास वक्त है. फिटनेस और फोकस ही हमें वहां पहुंचाएंगे जहां हम होना चाहते हैं.

संदेश साफ है- लक्ष्य सिर्फ जीत

गौतम गंभीर का संदेश दोहराता है कि अब भारतीय क्रिकेट में ‘मौके की बात’ नहीं, बल्कि मुकाम हासिल करने की बात है. उनकी कोचिंग फिलॉसफी साफ है- अनुशासन, ईमानदारी और जीत की भूख ही टीम इंडिया को 2026 के विश्व कप तक ले जाएगी.
 

