रोहित-विराट की बैटिंग पर ड्रेसिंग रूम में क्या बोले थे कोच गंभीर? BCCI ने रिवील कर दिया वीडियो

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शनिवार को खेले गए तीसरे वनडे में अनुभवी जोड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पुरानी यादें ताजा कर दीं. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 168 रनों की शानदार साझेदारी कर टीम इंडिया को आसान जीत दिलाई. इस क्लासिक ‘रो-को (Ro-Ko)’ प्रदर्शन ने दुनियाभर के भारतीय प्रशंसकों को सुकून दिया, क्योंकि हाल ही में उनकी जगह को लेकर उठ रहे सवाल अब शांत होते दिखे.

मैच के बाद टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में बल्लेबाजों को संबोधित करते हुए कुछ अहम बातें कहीं. गंभीर ने शुरुआत में ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल (Shubman Gill) के बीच पहले विकेट के लिए हुई 69 रनों की साझेदारी की तारीफ की. उन्होंने इस साझेदारी को 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए “बहुत महत्वपूर्ण” बताया. इसके बाद गंभीर ने रोहित और कोहली की 168 रनों की नाबाद साझेदारी को भी “शानदार” करार दिया.

मैच के बाद क्या बोले कोच गंभीर

कोच गंभीर ने कहा, 'बैटिंग की बात करें तो शुभमन और रोहित की साझेदारी बहुत ही अहम थी, जब स्कोर 60 बिना किसी नुकसान के था. और फिर रोहित और विराट की साझेदारी भी कमाल की थी. रोहित का शतक कमाल था. आपने मैच खत्म किया ये बहुत अच्छा लगा. विराट ने भी शानदार फिनिश किया.

यह बयान बीसीसीआई (BCCI) द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में सामने आया. गंभीर ने इस बात पर खुशी जताई कि रोहित और कोहली दोनों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद रहकर टीम को जीत दिलाई. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह टीम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण था कि दोनों ने मैच खत्म किया. यह दिखाता है कि हम इन चेज़ में कितने क्लिनिकल हो सकते हैं.'

रोहित शर्मा का आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा

मैच के बाद रोहित शर्मा ने स्वीकार किया कि यह शायद दोनों के लिए ऑस्ट्रेलिया में आखिरी वनडे श्रृंखला हो सकती है, क्योंकि दोनों अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के अंतिम चरण में हैं. अब जब उनका अगला असाइनमेंट दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ घरेलू सीरीज़ है, तो फोकस इस बात पर है कि वे ऑस्ट्रेलिया में मिली अपनी मैच फिटनेस को बनाए रखें.

तीन मैचों की सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन के लिए रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ चुना गया, जबकि विराट कोहली को पहले दो मैचों में लगातार शून्य पर आउट होने के बाद तीसरे मैच में रन बनाकर राहत मिली.

