कभी इस क्रिकेटर ने किया कारपेंटर का काम, अब एशेज सीरीज में ढा रहा है कहर, अंग्रेजों की नींद उड़ी

Brendan Doggett story: एशेज सीरीज 2025-26 का दूसरा टेस्ट गुरुवार (4 द‍िसंबर) से ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में शुरू हुआ. ध्यान रहे ऑस्ट्रेल‍िया ने पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में 8 विकेट से जीत दर्ज की थी.

उस मुकाबले में ऑस्ट्रेल‍िया की टीम की ओर से दो प्लेयर्स का डेब्यू हुआ. पहला ओपनर बल्लेबाज जेक वेदराल्ड का और दूसरा पेसर ब्रेंडन डॉगेट का. डॉगेट का डेब्यू टेस्ट यादगार रहा, उन्होंने उस मुकाबले में 5 विकेट हास‍िल किए थे. डॉगेट ने उस मुकाबले में म‍िचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड संग ऑस्ट्रेल‍िया की गेंदबाजी की कमान संभाली थी.

अब डॉगेट से जुड़ी एक द‍िलचस्प कहानी 'क्रिकबज' की र‍िपोर्ट में सामने आई है. ऑस्ट्रेल‍िया के साउथ क्वींसलैंड में एक शहर है टुवूम्बा. यहां बीजे गिब्सन कन्सट्रक्शन को बीजे गिब्सन चालते हैं. उन्होंने कहा- अगर क्रिकेट से डॉगेट का सफर कभी खत्म होता तो मैं उसे अगले ही दिन अपने कंपनी में नौकरी दे दूंगा. गिब्सन की तरह नेल्शन जांके भी कारपेंटरी से जुड़ा बिजनेस भी चलाते हैं. उन्होंने ब्रेंडन डॉगेट बढ़ईगीरी (कारपेंटर) की स्क‍िल की तारीफ की.

जांके ने कहा- ब्रेंडन को बस अपनी बढ़ईगीरी से प्यार था, और अगर किसी दूसरी दुनिया में, उसने क्रिकेट के बजाय अपनी बढ़ईगीरी पर ज्यादा ध्यान दिया होता, तो वह बहुत आगे निकल गया होता और अब अपना खुद का बिजनेस चला रहा होता. जांके ने कहा 2012 में डॉगेट के पहले बॉस थे जब उन्होंने उन्हें ट्रेनी के तौर पर रखा था.



Seven years after his first Test squad call-up, Brendan Doggett feels well-placed to earn a Baggy Green: https://t.co/vJQrKtBecY#Ashes pic.twitter.com/j2TRfJ45EQ — cricket.com.au (@cricketcomau) November 4, 2025

जांके ने याद किया जब डॉगेट को नौकरी पर रखने से पहले उनसे फोन पर बात की थी. उन्होंने बताया- डॉगेट की नौकरी शुरू करने की तारीख 6 फरवरी, 2012 थी, 26 फरवरी, 2016 को कारपेंटर के तौर पर उनकी अप्रंटेश‍िप खत्म हुई थी.

जांके और गिब्स ने इस दौरान पर्थ स्टेड‍ियम में डॉगेट के प्रदर्शन को भी याद किया. जांके ने कहा- कल तक वो हमारे साथ घर बना रहा था, और अब टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेल‍िया के लिए पर्थ में विकेट ले रहा है. उनकी कहानी कमाल की है.

जांके ने आगे कहा- हम हर समय क्रिकेट पर बात करते थे, और स्टीव स्मिथ और मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ियों के बारे में, जो ब्रेन के बचपन के हीरो थे, और उसे बैगी ग्रीन में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेलते देखना बहुत बढ़िया है.

