चिन्नास्वामी भगदड़ मामले में ट्विस्ट... हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले KSCA के दो अधिकारियों का इस्तीफा

RCB की व‍िक्ट्री परेड के दौरान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 फैन्स की मौत हो गई थी. कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट अगली सुनवाई 10 जून को करेगा.

A stampede broke out before RCB's victory parade on June 4, in which 11 people died. (Photo: AP)