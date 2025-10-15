scorecardresearch
 

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ODI से संन्यास ले लेंगे विराट-रोहित? BCCI ने बताई सच्चाई

बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उन सभी अटकलों को खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद संन्यास लेने वाले हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ शुरू होगी.

19 अक्टूबर से शुरू हो रही भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज (Photo: ITG)
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास की चर्चाओं पर विराम लगा दिया है. हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली वनडे सीरीज दोनों दिग्गज खिलाड़ियों की आखिरी होगी. लेकिन राजीव शुक्ला ने इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया है.

क्या बोले राजीव शुक्ला

राजवी शुक्ला ने कहा, “यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद है (रोहित और विराट का टीम में होना). क्योंकि दोनों ही महान बल्लेबाज हैं और इनके रहते हुए मुझे लगता है कि हम ऑस्ट्रेलिया को हराने में सफल रहेंगे. जहां तक इस सीरीज़ के उनके आखिरी होने की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हमें ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए. कब संन्यास लेना है, यह खिलाड़ियों का निजी निर्णय होता है. यह कहना कि यह उनकी आखिरी सीरीज़ है, बिल्कुल गलत है.'

यह भी पढ़ें: 'मैजिक कर दो...', ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले कप्तान गिल ने रोहित-कोहली को भेजा खास मैसेज

विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों पहले ही टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब केवल वनडे प्रारूप में खेल रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरा उनके लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का संकेत है.

गिल को मिली है वनडे की कमान

इससे पहले, चयन समिति ने शुभमन गिल को वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है, जिन्होंने रोहित शर्मा की जगह यह जिम्मेदारी संभाली है. रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी. चयन समिति ने 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए गिल को समय से तैयार करने का निर्णय लिया है.

यह भी पढ़ें: रोहित ने सुरक्षा गार्डों संग किया एयरपोर्ट पर ये काम, दिल जीत लेगा VIDEO

इस बीच, सीरीज़ से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों 15 अक्टूबर की सुबह टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. सीरीज का दूसरा मैच 23 और आखिरी वनडे 25 अक्तूबर को खेला जाएगा.

