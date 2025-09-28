scorecardresearch
 

Feedback

BCCI ने किया 2 नए सेलेक्टर्स का ऐलान, एक वर्ल्ड चैम्प‍ियन दूसरा द‍िग्गज स्प‍िनर... अजीत अगरकर फ‍िर BOSS

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 2 नए सेलेक्टर्स का ऐलान कर दिया है. इनमें से एक ख‍िलाड़ी 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का सदस्य रह चुका है. वहीं दूसरा टीम इंड‍िया का दिग्गज स्प‍िनर रह चुका है. अजीत अगरकर सेलेक्शन कमेटी के सर्वेसर्वा होंगे.

Advertisement
X
प्रज्ञान ओझा (बाएं) और आरपी सिंह (दाएं) नए सेलेक्टर्स बने हैं, जबक‍ि जीत अगरकर चेयरमैन बन रहेंगे. (Photo: ITG)
प्रज्ञान ओझा (बाएं) और आरपी सिंह (दाएं) नए सेलेक्टर्स बने हैं, जबक‍ि जीत अगरकर चेयरमैन बन रहेंगे. (Photo: ITG)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पुरुष, महिला और जूनियर क्रिकेट के लिए नई चयन सेलेक्शन कमेटी के साथ-साथ WPL और इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटियों की भी घोषणा कर दी है. क्रिकेट फैन्स की नजर सबसे ज्यादा पुरुष टीम के 2 सेलेक्टर्स पर थी.  एस. शरथ और सुब्रतो बनर्जी अब इस सेलेक्शन पैनल से बाहर हो गए हैं. 

जहां दो दिग्गज क्रिकेटर्स की एंट्री हुई. इनमें 2007 की वर्ल्ड चैम्प‍ियन टीम के सदस्य आरपी सिंह हैं. और दूसरे द‍िग्गज स्प‍िनर प्रज्ञान ओझा हैं. वहीं इस सेलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अजीत अगरकर रहेंगे. आरपी और ओझा के अलावा सेलेक्शन कमेटी में शिव सुंदर दास, अजय रात्रा पहले से ही हैं. 
यह भी पढ़ें: BCCI के नए अध्यक्ष का ऐलान, मिथुन मन्हास संभालेंगे कमान, राजीव शुक्ला-देवजीत सैक‍िया को ये ज‍िम्मेदारी

वहीं महिला सेलेक्शन कमेटी में अमिता शर्मा (चेयरपर्सन, नई सदस्य), श्यामा डे, सुलक्षणा नाइक (नई सदस्य), जया शर्मा (नई सदस्य) और श्रीवनथी नायडू (नई सदस्य) हैं. जूनियर क्रिकेट समिति में  एस. शरत (चेयरपर्सन, नए सदस्य), हरविंदर सोढी, पथिक पटेल, कृष्ण मोहन और राणादेब बोस  शामिल हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Mithun Manhash with Jay shah
BCCI के नए अध्यक्ष बने मन्हास, राजीव शुक्ला-सैक‍िया को ये ज‍िम्मेदारी  
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma कुल कितनी संपत्ति के हैं मालिक?  
IND vs PAK
फाइनल 'जंग' को तैयार भारत-PAK, जानें- दोनों टीमों का रिकॉर्ड, संभावित प्लेइंग 11 
Team India vs WI Test series
5 बल्लेबाज, 3 पेसर और 2 विकेटकीपर... WI के ख‍िलाफ टीम इंड‍िया का तगड़ा कॉम्ब‍िनेशन  
Abhimanyu Easwaran-Sarfaraz Khan
सरफराज क्यों बाहर, अभ‍िमन्यु का क्या कसूर... पढ़ें- WI सीरीज के लिए टीम इंड‍िया सेलेक्शन की 7 बड़ी बातें  

WPL कमेटी में जयेश जॉर्ज (चेयरपर्सन), मिथुन मन्हास, राजीव शुक्ला, देवजीत सैकिया, प्रभतेज भाटिया, ए. राघुराम भाट, मधुमती लेले, संजय टंडन, आर. आई. पलानी और अरुण सिंह धूमल शामिल हैं. 
यह भी पढ़ें: कौन हैं BCCI के नए अध्यक्ष म‍िथुन मन्हास, जो कभी युवराज-सहवाग के अंडर खेले
इसके इतर इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी में रोहन जेटली (चेयरपर्सन), मिथुन मन्हास, राजीव शुक्ला, देवजीत सैकिया, प्रभतेज भाटिया, ए. राघुराम भाट, अनिरुद्ध चौधरी और सना सतीश बाबू शामिल हैं. 

Advertisement

कौन हैं RP स‍िंंह और प्रज्ञान ओझा?  

रुद्र प्रताप सिंह (RP Singh) भारत के 2007 T20 वर्ल्ड कप जीत में एक अहम किरदार रहे, उन्होंने तब 6 मुकाबले में 12 विकेट हास‍िल किए थे. इनमें पाकिस्तान के ख‍िलाफ फाइनल मुकाबले में 3 विकेट भी थे.  इस दौरे के ठीक बाद उन्होंने इंग्लैंड में हुई टेस्ट सीरीज में भी शानदार गेंदबाजी की थी. उन्होंने ज्यादातर क्रिकेट उत्तर प्रदेश की तरफ से खेला है. 

खास बात यह है कि 2016-17 में जब पार्थिव पटेल की कप्तानी में गुजरात ने रणजी ट्रॉफी भी जीती थी, तब RP का अहम योगदान रहा. रुद्र प्रताप अब सुतो बनर्जी की जगह लेंगे. 

प्रज्ञान ओझा, जिन्होंने 100 से ज्यादा टेस्ट विकेट्स लिए हैं, वो दक्ष‍िण क्षेत्र से अपने अनुभव की वजह से ऑटोमैट‍िक सेलेक्ट हुए. ओझा का आख‍िरी इंटरनेशनल मैच सचिन तेंदुलकर का र‍िटायरमेंट मैच भी था, जहां उन्होंने 10 विकेट भी लिए थे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement