BCCI ने अफगानी क्रिकेटर्स की मौत पर जताया शोक, 'सिक्सर किंग' युवराज सिंह भी हुए दुखी

पाकिस्तान के हवाई हमले में अफगानिस्तान के तीन युवा क्रिकेटर्स कबीर आगा, सिबगातुल्लाह और हारून की मौत हो गई थी. ये खिलाड़ी अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हुए एयरस्ट्राइक में मारे गए. इस हमले में कुल 8 लोगों की मौत हुई, जबकि सात अन्य गंभीर रूप से घायल हुए. क्रिकेटर्स की मौत के बाद खेल जगत में शोक की लहर है. अफगानी टीम के स्टार क्रिकेटर्स राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब इस वाकये से पूरी तरह से टूट गए. अफगानी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन के दौरान पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की.

अब भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने अफगानी क्रिकेटर्स की मौत पर शोक व्यक्त किया है. बोर्ड की ओर से बयान में कहा गया है, 'बीसीसीआई तीन युवा अफगानी क्रिकेटरों-कबीर आग, सिबगातुल्लाह और हारून की दुखद मृत्यु पर गहरा शोक और संवेदना व्यक्त करता है, जिन्होंने पक्तिका प्रांत में सीमा पार से किए गए कायराना हवाई हमलों में अपनी जान गंवा दी. बीसीसीआई इस दुःख की घड़ी में अफग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB), क्रिकेट जगत और दिवंगत खिलाड़ियों के परिवारों के साथ खड़ा है.'

BCCI condoles the tragic loss of Afghan cricketers



Details 🔽 — BCCI (@BCCI) October 18, 2025

बयान में आगे कहा गया है, 'बीसीसीआई इस वीभत्स और अनुचित हमले की निंदा करता है. निर्दोष लोगों, खासकर होनहार खिलाड़ियों की जान जाना बेहद दुखद और चिंता का विषय है. बीसीसीआई अफगानिस्तान के लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है और उनके दुख एवं क्षति को साझा करता है.'

Advertisement

टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी इस हमले में मारे गए क्रिकेटर्स को श्रद्धांजलि दी. 'सिक्सर किंग' युवराज ने X पर लिखा, 'हमले में अपनी जान गंवाने वाले युवा अफगानी क्रिकेटरों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं. इस कठिन समय में हमारे विचार उनके साथ हैं. उनकी यादें शांति और एकता को प्रेरित करें.'

Heartfelt condolences to the families of the young #Afghanistan cricketers who lost their lives in the recent attack. Our thoughts are with them during this difficult time. May their memories inspire peace & unity 🙏🏻 — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) October 18, 2025

Deeply saddened by the loss of three young Afghan cricketers, Kabeer Agha, Sibghatullah, and Haroon, whose dreams were cut short by a senseless act of violence. The loss of such promising talent is a tragedy not just for Afghanistan but for the entire cricketing world. We stand… — Jay Shah (@JayShah) October 18, 2025

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) की ओर से भी शोक व्यक्त किया गया है.आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने X पर लिखा, 'तीन युवा अफगानी क्रिकेटरों-कबीर आगा,सिबगातुल्लाह और हारून की दुखद मृत्यु से पूरी क्रिकेट बिरादरी गहरे शोक में है. इन होनहार खिलाड़ियों के सपने हिंसा के कारण अधूरे रह गए. इस तरह के प्रतिभाशाली क्रिकेटरों की मौत केवल अफगानिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत के लिए बड़ी त्रासदी है. हम इस कठिन समय में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और शोक व्यक्त करने वाले लोगों के साथ एकजुट हैं.'

कायरतापूर्ण हमले के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया. एसीबी ने स्पष्ट कर दिया कि वो अब अपने खिलाड़ियों को ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तान नहीं भेजेगा. अफगानिस्तान को टेस्ट दर्जा मिलने के बाद से दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई है. हालांकि, अफगानिस्तान की ए टीम अक्सर पाकिस्तान जाती थी और कई खिलाड़ी वहां ट्रेनिंग भी करते थे. एक समय तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अफगानी खिलाड़ियों को अपने घरेलू टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति दी थी.

---- समाप्त ----