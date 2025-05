धक्का दिया, हेलमेट खींचा... मैदान पर लड़ बैठे बांग्लादेश-साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर, अंपायर को भी किया 'किनारे', VIDEO

बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की इमर्जिंग टीमों के बीच ढाका में चार दिवसीय मुकाबले के दौरान जो कुछ मैदान पर हुआ, उसने 'जेंटलमैन गेम्स' को शर्म‍िंंदा कर द‍िया. इस मैच के दौरान ख‍िलाड़‍ियों के बीच ततनाव इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई. बांग्लादेश के गेंदबाज और साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर मामला एक दूसरे पर हाथ उठाने तक पहुंच गया. इसी बीच अंपायर्स ने खिलाड़ियों को अलग भी किया. लेकिन इसके बावजूद दोनों में कहासुनी होती रही.

यह विवाद बांग्लादेश के 22 वर्षीय बल्लेबाज रिपोन मंडल और साउथ अफ्रीका के 29 वर्षीय गेंदबाज शेपो एंतुली के बीच हुआ. दोनों के बीच कहासुनी हुई और फ‍िर दोनों एक-दूसरे से भ‍िड़ गए. फिलहाल इस बारे में कोई ऑफ‍िश‍ियल एक्शन नहीं हुआ है. अंपायर जल्द ही इस पर अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं.

Tshepo Ntuli got into a scuffle with Ripon Mondol during a four-day match between Bangladesh Emerging Team and South Africa Emerging Team in Dhaka on Wednesday pic.twitter.com/PcJG1522K9