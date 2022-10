Babar Azam India vs Pakistan T20 World Cup: बाबर आजम-मोहम्मद रिजवान आउट हुए तो भारत जीत जाएगा? सवाल पर पाकिस्तानी कप्तान ने दिया ये जवाब

Babar Azam India vs Pakistan T20 World Cup 2022: भारतीय टीम के खिलाफ आज (23 अक्टूबर) होने वाले मुकाबले से पहले पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों के जवाब दिए. इस दौरान उनसे कई तीखे सवाल भी हुए, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिए हैं.

ऐसा ही एक सवाल पाकिस्तानी टीम के कमजोर मिडिल ऑर्डर को लेकर भी था. एक पत्रकार ने पूछा कि यदि मैच में खुद बाबर आजम और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान जल्दी आउट हो जाते हैं, तो क्या टीम इंडिया ये मैच जीत जाएगी? पहले तो इंग्लिश में पूछा गया यह सवाल बाबर को समझ नहीं आया.

तब पत्रकार ने हिंदी में यही सवाल दोहराया, तो बाबर आजम मुस्कुराने लगे. उन्होंने कहा कि कप्तान होने के नाते मुझे अपने मिडिल ऑर्डर पर पूरा भरोसा है. बाकी होता क्या है, यह तो आपको मैच में ही पता चलेगा. बाबर ने कहा कि टी20 एक छोटा फॉर्मेट है. इसमें कभी भी कोई भी बल्लेबाज गेम पलट सकता है.

'आप नहीं जानते की कुछ भी हो सकता है'

बाबर आजम ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'देखें सर, ये तो मैच के दिन ही पता चलेगा. आप नहीं जानते कि टी20 है और मैच में कोई भी प्लेयर चौंका सकता है. ये छोटा फॉर्मेट गेम है और टी20 में कोई भी प्लेयर गेम जिता सकता है.

पाकिस्तानी कप्तान बाबर ने कहा, 'मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है और हमारा जितना भी मिडिल ऑर्डर है, उन्होंने काफी मैच जिताए हैं और काफी परफॉर्मेंस दी है मुश्किल टाइम में. बतौर कप्तान में उन पर भरोसा करता हूं. आप नहीं जानते की कुछ भी हो सकता है. तो हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए. '

This team has a huge global following and it always has time for its fans and supporters, this time in Melbourne! 🤩#WeHaveWeWill | #T20WorldCup pic.twitter.com/S8RW7n5UUg