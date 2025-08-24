हेड-ग्रीन-मार्श के शतकों से बिगड़ा साउथ अफ्रीका का खेल... ऑस्ट्रेलिया की तीसरे वनडे में रिकॉर्डतोड़ जीत

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा एवं आखिरी मुकाबला 24 अगस्त (रविवार) को मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में खेला गया. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका को मेजबान टीम के हाथों 276 रनों से हार का सामना करना पड़ा. मुकाबले में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 432 रनों का विशाल टारगेट मिला था, लेकिन उसकी पूरी टीम 24.35 ओवरों में 155 रनों पर सिमट गई.
वनडे इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका की रनों के हिसाब से ये सबसे बड़ी हार रही. साथ ही ऑस्ट्रेलिया की किसी फुल मेम्बर टीम के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में ये रनों के लिहाज से सबड़ी जीत रही. साउथ अफ्रीकी टीम वनडे सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी थी, ऐसे में ये मुकाबला एक तरह से डेड रबर था.
मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 431 रन बनाए. वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया का ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा. ऑस्ट्रेलिया के टॉप-3 बल्लेबाजों ने शतकीय इनिंग्स खेलीं. ट्रेविस हेड ने 103 गेंदों का सामना करते हुए 142 रन बनाए, जिसमें 17 चौके और पांच छक्के शामिल रहे. वहीं दूसरे ओपनर और टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने 106 बॉल पर 100 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और 5 छक्के निकले. कैमरन ग्रीन ने तो 8 छक्के और 6 चौके की मदद से 55 बॉल पर नाबाद 118 रन बनाए. ग्रीन ने सिर्फ 47 गेंदों पर शतक पूरा किया. ये वनडे इंटरनेशनल में किसी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज का दूसरा सबसे तेज शतक रहा. एलेक्स कैरी 50 रनों पर नाबाद रहे.
ODI में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च स्कोर
434/4 vs साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग, 2006
431/2 vs साउथ अफ्रीका, मैके, 2025
417/6 vs अफगानिस्तान, पर्थ, 2015
399/8 vs नीदरलैंड्स, दिल्ली, 2023
ODI में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ी साझेदारी
260- सलमान अली आगा & मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान), कराची, 2025
257- अब्दुल रज्जाक & सलीम इलाही (पाकिस्तान), गकेबरहा, 2002
250- ट्रेविस हेड & मिचेल मार्श (ऑस्ट्रेलिया), मैके, 2025*
232- जोस बटलर & डेविड मलान (इंग्लैंड), किम्बरली, 2023
ODI में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे तेज शतक (गेंदों के हिसाब से)
40- ग्लेन मैक्सवेल vs नीदरलैंड्स, दिल्ली, 2023
47- कैमरन ग्रीन vs साउथ अफ्रीका, मैके, 2025
51- ग्लेन मैक्सवेल vs श्रीलंका, सिडनी, 2015
57- जेम्स फॉकनर vs भारत, बेंगलुरु, 2013
ODI इनिंग्स में एक टीम के लिए तीन शतक
साउथ अफ्रीका (हाशिम अमला, रिली रोसो, एबी डिविलियर्स) बनाम वेस्टइंडीज, जोहानिसबर्ग, 2015
साउथ अफ्रीका (क्विंटन डिकॉक, फाफ डु प्लेसिस, एबी डिविलियर्स) vs भारत, वानखेड़े, 2015
इंग्लैंड (फिल साल्ट, डेविड मलान, बटलर) vs नीदरलैंड्स, एम्सतलवीन, 2022
साउथ अफ्रीका (क्विंटन, रासी वैन डर डुसेन, एडेन मार्करम) vs श्रीलंका, दिल्ली, 2023
टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीकी टीम शुरुआत से ही विकेट्स गंवाती रही और वो टारगेट से काफी दूर रह गई. साउथ अफ्रीका के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए. ब्रेविस ने 28 गेंदों की इनिंग्स में पांच छक्के और 2 चौके लगाए. स्पिनर कूपर कोनोली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा पांच विकेट झटके. सीन एबॉट और जेवियर बार्टलेट को दो-दो सफलताएं हासिल हुईं. ट्रेविस हेड 'प्लेयर ऑफ द मैच' और केशव महाराज 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुने गए.
ODI में साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी हार (रनों से)
276 vs ऑस्ट्रेलिया, मैके, 2025
243 vs भारत, ईडन गार्डन्स, 2023
182 vs पाकिस्तान, गकेबरहा, 2002
180 vs श्रीलंका, कोलंबो आरपीएस, 2013
ODI में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जीत (रनों से)
309 vs नीदरलैंड्स, दिल्ली, 2023
276 vs साउथ अफ्रीका, मैके, 2025*
275 vs अफगानिस्तान, पर्थ, 2015
256 vs नामीबिया, पोटचेफस्ट्रूम, 2003