ऑस्ट्रेलिया पर फिर भारी पड़ा साउथ अफ्रीका... लगातार पांचवीं ODI सीरीज में कंगारुओं को हराया

साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली है. 22 अगस्त (शुक्रवार) को मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में हुए वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने मेजबान टीम को 84 रनों से हराया. मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 277 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन उसकी पूरी टीम 37.4 ओवर्स में 193 रनों पर सिमट गई. तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 24 अगस्त (रविवार) को इसी मैदान पर खेला जाएगा.

साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पिछली 10 द्विपक्षीय ओडीआई सीरीज में से आठ में जीत हासिल की है. साथ ही साउथ अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये लगातार पांचवीं द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत है. देखा जाए, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने पिछले आठ ओडीआई मैचों में से सिर्फ एक में जीत हासिल की है. इस साल चैम्पियंस ट्रॉफी में कंगारू टीम ने लाहौर में इंग्लैंड के खिलाफ 352 रनों का सफलतापूर्वक पीछा किया था.

Lungi Ngidi's five wickets trumped Josh Inglis' excellent innings as South Africa took the second BKT Tyres ODI to seal the series in Mackay. #AUSvSA https://t.co/XqJPbilH0V — cricket.com.au (@cricketcomau) August 22, 2025

मुकाबले में साउथ अफ्रीकी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 49.1 ओवर्स में 277 रन बनाए थे. मैथ्यू ब्रीट्जके ने 88 और ट्रिस्टन स्टब्स ने 74 रनों का योगदान दिया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्पिनर एडम जाम्पा ने सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए. जबकि जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस और मार्नस लाबुशेन को दो-दो सफलताएं मिलीं.

Advertisement

लुंगी एनगिडी ने खोला 'पंजा'

जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस की शानदार इनिंग्स के बावजूद लक्ष्य से काफी दूर रह गई. इंग्लिस ने 74 गेंदों पर 87 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और दो छक्के शामिल रहे. साउथ अफ्रीका की ओर से तेज गेंदबाज लुंगी एनिगडी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके. सेनुरन मुथुसामी और नंद्रे बर्गर को दो-दो सफलताएं हासिल हुईं.

साउथ ने इस जीत के साथ ही टी20 सीरीज में मिली हार का बदला ले लिया. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 19 अगस्त को केर्न्स के कैजली स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें मेहमान टीम ने 98 रनों से जीत हासिल की. अब उसने दूसरे वनडे में भी जीत हासिल कर कंगारुओं का घमंड चकनाचूर कर दिया. नियमित कप्तान टेम्बा बावुमा अनफिट होने के चलते दूसरे वनडे में नहीं खेले, जिसके कारण एडेन मार्करम ने साउथ अफ्रीका की कप्तानी की.

---- समाप्त ----