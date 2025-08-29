scorecardresearch
 

याद आएंगे ये 2 भारतीय धुरंधर, एश‍िया कप T20 के हैं टॉप रन स्कोरर... ल‍िस्ट में पाकिस्तान के रिजवान भी शाम‍िल

एशिया कप में केवल 2 बार टी20 फॉर्मेट को अपनाया गया है. जिसमें 2016 और 2022 का संस्करण शामिल है. यह तीसरी बार होगा जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. इस फॉर्मेट में भारत के 2 दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम टॉप रन स्कोरर की लिस्ट में शामिल है.

एशिया कप टी20 फॉर्मेट में रोहित, विराट और रिजवान टॉप रन स्कोरर की लिस्ट में हैं. (Photo: ITG)
एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी. अब तक यह टूर्नामेंट 16 बार खेला जा चुका है. इस दौरान सिर्फ दो बार टी20 फॉर्मेट का सीजन रहा. टी20 फॉर्मेट में पहली बार 2016 में खेले गए इस टूर्नामेंट को भारत ने जीता, जब उसने फाइनल में बांग्लादेश को मात दी. दूसरी बाद 2022 में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर चैम्पियन बनने का गौरव हासिल किया.

एशिया कप में अब तक टी20 फॉर्मेट में कुल 24 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें 2016 में 11 मैच और  2022 में 13 मैच देखने को मिले थे. इन दोनों संस्करणों में बल्लेबाजों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला था. ऐसे में इस बार भी फैन्स को पूरी उम्मीद है कि एशिया कप 2025 में बल्लेबाजों की ओर से तूफानी पारियां देखने को मिलेंगी.

यह भी पढ़ें: 7 छक्के, 42 बॉल पर शतक... एशिया कप से पहले संजू ने दिखाई तूफानी फॉर्म, VIDEO

कौन हैं एशिया कप टी20 फॉर्मेट के टॉप रन स्कोरर ? 

1. विराट कोहली: किंग कोहली ने एशिया कप में 2010 से 2023 तक वनडे और टी20 मिलाकर कुल 26 मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने कुल 1171 रन बनाए हैं. लेकिन, चौंकाने वाली बात यह है कि विराट ने 16 में से कुल 10 मुकाबले सिर्फ टी20 फॉर्मेट में ही खेले हैं. जिसमें उनका प्रदार्शन शानदार रहा है. कोहली ने इस फॉर्मेट में 85.80 की एवरेज से 429 रन बनाए हैं. वह 1 शतक और 3 अर्धशतक जड़ भी चुके है.

rohit
विराट कोहली और रोहित शर्मा 

2. मोहम्मद रिजवान: पाकिस्तान के सबसे अनुभवी बल्लेबाज में से एक मोहम्मद रिजवान इस सूची में दूसरे स्थान पर आते है. उन्होंने  कुल 6 मैच खेले हैं. जिसमें उनके नाम 56.20 की एवरेज से कुल 281 रन है. रिजवान नें 3 अर्धशतक भी जड़े हैं.

3. रोहित शर्मा: भारतीय टीम के पूर्व टी20 कप्तान रोहित शर्मा एशिया कप के टॉप रन स्कोरर हैं. उन्होंने वनडे और टी20 फॉर्मेट में 1210 रन बनाए हैं. वह टी20 फॉर्मेट में तीसरे लीड‍िंंग रन स्कोरर हैं. रोहित ने कुल 9 मैचों में 30.11 के एवरेज से 271 रन बनाए हैं. जिसमें उनके नाम 2 अर्धशतक है. 

4. बाबर हयात: हांगकांग के अनुभवी बल्लेबाज बाबर हयात एशिया कप के 5 मैचों में 47 के एवरेज के साथ 235 रन बना चुके है. जिसमें उन्होंने 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाया है. 

5. इब्राहिम जादरान: अफगानिस्तान के उभरते हुए युवा बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने एशिया कप में कुल 5 मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 65.33 की एवरेज से 196 रन ठोके हैं. इब्राहिम के नाम सिर्फ 1 अर्धशतक है. 

कौन थे 2016 और 2022 एशिया कप के टॉप रन स्कोरर ?
2016 में टूर्नामेंट के टॉप रन स्कोरर बांग्लादेश के सब्बीर रहमान थे. जिन्होंने 5 मैचों में 44.00 की औसत के साथ कुल 176 रन बनाए थे. वहीं, 2022 के टॉप रन स्कोरर पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान थे. उन्होंने 5 मैचों में 56.20 की औसत से 281 रन बनाए थे.

---- समाप्त ----
