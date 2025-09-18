scorecardresearch
 

'कुत्ता काट जाता है...', पाकिस्तानी क्रिकेटर सैम अयूब की फॉर्म पर ये क्या कह गए टीम के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ?

पाकिस्तानी बल्लेबाज सैम अयूब एशिया कप में बतौर बैटर कुछ खास नहीं कर पाए हैं. अयूब ने वैसे गेंद से अच्छा प्रदर्शन करते हुए छह विकेट झटके हैं.

सैम अयूब का एशिया कप में बल्ले से निराशाजनक प्रदर्शन (Photo: AP)
एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी टीम के सलामी बल्लेबाज सैम अयूब बल्ले से बुरी तरह फ्लॉप रहे है. अयूब ने अब तक मौजूदा टूर्नामेंट में खाता नहीं खोला है. ओमान के खिलाफ मैच में अयूब अपनी पहली गेंद पर आउट हो गए. फिर भारतीय टीम के खिलाफ भी वो गोल्डन डक पर चलते बने. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के विरुद्ध पाकिस्तानी टीम के आखिरी ग्रुप मैच में भी अयूब का बल्ला नहीं चला और वो दो गेंद खेलकर कोई रन नहीं बना पाए.

सैम अयूब एशिया कप में कोई रन तो नहीं बना पाए हैं, लेकिन वो अपनी स्पिन गेंदबाजी से 6 विकेट झटक चुके हैं. अयूब की फॉर्म को लेकर पाकिस्तानी फैन्स खूब चर्चा कर रहे हैं. अब पाकिस्तानी टीम के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने सैम अयूब का बचाव किया है.

राशिद लतीफ का मानना है कि सैम अयूब के लिए यह बुरा वक्त है और जल्द ही ये बीत जाएगा. राशिद लतीफ ने Revsportz से कहा, 'कभी कभार ऐसा होता है, बंदा ऊंट पड़ बैठा है और कुत्ता काट जाता है. उसके साथ भी यही हो रहा है.'

सबका बुरा टाइम आता है: लतीफ
राशिद लतीफ कहते हैं, 'वो कहां पर कैच आउट हो गया, कभी यूं मारा तो आउट हो गया, कभी ऐसे मारा तो आउट हो गया. सबका बुरा टाइम आता है. किसी बड़े मैच में फोड़ेगा. या तो फूट जाएगा या फोड़ देगा.'

बाएं हाथ के बल्लेबाज सैम अयूब को पहले मैच में ओमानी तेज गेंदबाज फैसल शाह ने थोड़ी उछाल वाली गेंद पर पवेलियन भेजा. भारत के खिलाफ मैच में अयूब ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की गेंद पर जसप्रीत बुमराह को कैच थमा बैठे. यूएई के विरुद्ध मुकाबले में तेज गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी ने उन्हें थर्ड मैन पर कैच आउट कराया.

एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी टीम ग्रुप-ए से सुपर-चार में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी. पाकिस्तानी ने अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात को 41 रनों से हराया. ग्रुप-ए से भारतीय टीम पहली ही सुपर-चार में पहुंच चुकी थी. सुपर-चार स्टेज में भारत-पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को मुकाबला होगा.

