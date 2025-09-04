scorecardresearch
 

Asia Cup Flashback: हरभजन ने जब तोड़ा था शोएब अख्तर का गुरूर, हाथापाई तक पहुंच गई थी बात

2010 एशिया कप के डंबुला मैच में भारत-पाकिस्तान का रोमांच आखिरी ओवर तक चला था. हरभजन सिंह ने मोहम्मद आमिर की गेंद पर छक्का मारकर भारत को जीत दिलाई. इससे पहले शोएब अख्तर और हरभजन में तीखी नोकझोंक हुई थी. मैच के बाद भी दोनों के बीच यह तनातनी चर्चा का विषय बनी रही.

एशिया कप के मुकाबले में जब भज्जी और अख्तर के बीच हुई थी तीखी बहस. (Photo: Getty)
एशिया कप के मुकाबले में जब भज्जी और अख्तर के बीच हुई थी तीखी बहस. (Photo: Getty)

एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है. 28 सितंबर तक इस टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे. लेकिन सबकी नजर रहेगी 14 सितंबर को होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच पर. आज एशिया कप की सुनहरी यादों में किस्सा भारत-पाक मैच से जुड़ा ही है. जब 2010 के एक मैच में हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच तीखी बहस हुई थी.

जानें मैच का रोमांच

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 267 रन बनाए. सलमान बट की शानदार 74 रन की पारी और कामरान अकमल की नाबाद अर्धशतकीय पारी अहम रही. जवाब में भारत ने गौतम गंभीर और एमएस धोनी की बदौलत स्थिर शुरुआत की, लेकिन अंत तक समीकरण सख़्त होता गया. जब रवींद्र जडेजा आउट हुए, भारत को अब भी 29 गेंदों पर 49 रन चाहिए थे. ऐसे में हरभजन सिंह ने सुरेश रैना के साथ साझेदारी निभाई और मैच आखिरी ओवर तक खिंच गया.

यह भी पढ़ें: एशिया कप से पहले शुभमन गिल के फॉर्म पर उठे सवाल तो बचाव में उतरे पठान, गिनाई उनकी खूबियां

शोएब बनाम हरभजन

49वां ओवर शोएब अख्तर लेकर आए. रैना ने छक्का लगाया और रन जोड़े, लेकिन आखिरी गेंद पर हरभजन शॉर्ट गेंद पर चूक गए. शोएब ने आक्रामक अंदाज़ में उनके पास जाकर कुछ कहा, जिस पर हरभजन ने भी जवाब दिया. अंपायर बिली डॉक्रोव को बीच-बचाव करना पड़ा. मामला अब व्यक्तिगत हो गया था.

आखिरी ओवर में जब 3 रन 2 गेंदों से चाहिए थे, हरभजन ने मोहम्मद आमिर की पांचवीं गेंद पर मिडविकेट के ऊपर छक्का जड़कर भारत को एक गेंद शेष रहते 3 विकेट से जीत दिलाई. जश्न ज़बरदस्त था. हेलमेट उतारकर, हाथ उठाकर, और सीधे शोएब की तरफ़ गर्जना. शोएब ने जवाब में V साइन दिखाकर मुंह फेर लिया.

यह भी पढ़ें: दर्द से कराहते केदार जाधव ने बांग्लादेश को चटाई थी धूल, भारत ने कुछ यूं जीता था 2018 में एशिया कप का खिताब

मैच के बाद की कहानी

शोएब ने बाद में एक वीडियो इंटरव्यू में कहा, “मैं होटल में हरभजन को ढूंढने गया था लड़ने के लिए. वह हमारे साथ खाते हैं, घूमते हैं, पंजाबी भाई हैं, फिर भी बदतमीज़ी? लेकिन वह कमरे में नहीं मिले. अगली सुबह मैं शांत हो गया और उन्होंने भी माफ़ी मांगी.

हरभजन ने कहा, “शोएब ने मुझे धमकी दी थी कि वह कमरे में आकर मुझे मारेंगे. मैंने कहा आओ, देखते हैं कौन किसे मारता है. सच कहूं तो मैं डर गया था. वह बहुत भारी-भरकम थे. उन्होंने एक बार मुझे और युवी (युवराज सिंह) को कमरे में दबोच लिया था.”

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

