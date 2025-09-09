scorecardresearch
 

Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए आज से संग्राम... शेड्यूल से लेकर स्क्वॉड तक, जानें हर सवाल का जवाब

एशिया कप की सबसे सफल टीम भारत है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम इस बार भी शानदार प्रदर्शन करना चाहेगी. भारतीय टीम को श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी टीमों से चुनौती मिल सकती है.

एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी भारतीय टीम (Photo: PTI)
एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का आगाज 9 सितंबर (मंगलवार) को जा रहा है. एशिया कप का उद्घाटन मुकाबला आज अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. जबकि भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगी. फिर उसे 14 सितंबर (रविवार) को दुबई के मैदान पर ही चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करना है.

यह भी पढ़ें: शुभमन गिल से लेकर रहमानुल्लाह गुरबाज तक... एशिया कप में गेमचेंजर साबित हो सकते हैं ये 5 धुरंधर

पहली बार एशिया कप में आठ टीमें भाग लेने जा रही हैं, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई को रखा गया है. जबकि ग्रुप-बी में हॉन्ग कॉन्ग, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें हैं. दोनों ग्रुप में टॉप पर रहने वाली दो-दो टीमों को सुपर-4 स्टेज में जगह बनाने का मौका मिलेगा. सुपर-चार राउंड में टॉप पर जो दो टीम्स रहेंगी, उनके बीच 28 सितंबर को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा.

कब और कहां देख पाएंगे मुकाबले?
एशिया कप 2025 के सभी मैचों का भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क करेगा. सोनी लिव (Sony LIV) ऐप और उसके वेबसाइट पर भी एशिया कप मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. एशिया कप में इस बार कुल 19 मुकाबले खेले जाने हैं. इनमें से 18 मुकाबले भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होंगे. केवल 15 सितंबर को यूएई vs ओमान के बीच होने वाला मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 5.30 बजे स्टार्ट होगा.

एशिया कप में कौन-कौन बना चैम्पियन?
एशिया कप का यह 17वां संस्करण है. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होने जा रहा है. 2016 और 2022 में भी टी20 फॉर्मेट में इसका आयोजन हुआ था. बाकी के 14 संस्करण का आयोजन ओडीआई प्रारूप में हुआ. भारत एशिया कप की सबसे सफल टीम है और वो अब तक 8 बार खिताब जीत चुकी है. भारतीय टीम 1984 (पहला संस्करण), 1988, 1990-91,1995, 2010, 2016, 2018 और 2023 में चैम्पियन बनी. जबकि श्रीलंका ने 6 बार (1986, 1997, 2004, 2008, 2014, 2022) और पाकिस्तान ने 2 बार (2000, 2012) खिताब जीता.

यह भी पढ़ें: शुभमन गिल से लेकर रहमानुल्लाह गुरबाज तक... एशिया कप में गेमचेंजर साबित हो सकते हैं ये 5 धुरंधर

कौन है मेजबान, कहां-कहां होंगे मैच?
भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) एशिया कप का आधिकारिक मेजबान है, लेकिन सभी मैच यूएई में खेले जाएंगे. भारत-पाकिस्तान के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं, इसलिए भारतीय धरती पर सारे मैचों का आयोजन मुश्किल था. बीसीसीआई को पाकिस्तान से जुड़े मुकाबले किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराने पड़ते, ठीक वैसे ही जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के मुकाबले दुबई में हुए थे. इसी वजह से पूरा टूर्नामेंट ही यूएई में कराने का फैसला लिया गया. एशिया कप के मुकाबले दुबई (दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम) और अबू धाबी (शेख जायद स्टेडियम) में होंगे.

नेपाल एशिया कप में क्यों नहीं भाग ले रहा?
एशिया कप 2025 के लिए भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को डायरेक्ट प्रवेश मिला. वहीं ओमान, यूएई और हॉन्ग कॉन्ग ने क्वालिफाइंग टूर्नामेंट (एसीसी मेन्स प्रीमियर कप 2024) के जरिए एंट्री पाई. नेपाल की टीम ओमान में हुए एसीसी मेन्स प्रीमियर कप 2024 में चौथे स्थान पर रही थी, जिसके चलते उसे एशिया कप में भाग लेने का मौका नहीं मिला है.

एशिया कप में सभी 8 टीमों के स्क्वॉड्स पर नजर डालते है...

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, शाहीन आफरीदी, सुफियान मुकीम, साहिबजादा फरहान और सैम अयूब.

श्रीलंका: चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसंका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानीदु फर्नांडो, कामिंदु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिंदु हसारंगा, डुनिथ वेलालगे, दुष्मंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, चमिका करुणारत्ने, महीश तीक्ष्णा, नुवान तुषारा और मथीशा पथिराना.

यह भी पढ़ें: एशिया कप में नया इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पंड्या... भुवी का रिकॉर्ड खतरे में, अफगानी स्पिनर भी देगा चुनौती

बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, शोरिफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन, मुस्ताफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब और तस्कीन अहमद.

हॉन्ग कॉन्ग: यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, जीशान अली, निजाकत खान, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएट्जी, अंशुमन रथ, कल्हान मार्क चल्लू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद एजाज खान, आदिल महमूद, हारून मोहम्मद अरशद, अली हसन, शाहिद वासिफ, गजनफर मोहम्मद, मोहम्मद वहीद, अनस खान, एहसान खान, अतीक उल रहमान इकबाल और किंचित शाह.

ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, फैसल शाह, मोहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जिकरिया इस्लाम और हसनैन अली शाह.

संयुक्त अरब अमीरात: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतीउल्लाह खान, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, मुहम्मद रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, सगीर खान, मुहम्मद फारूक और मुहम्मद जवादुल्लाह.

यह भी पढ़ें: दर्द से कराहते केदार जाधव ने बांग्लादेश को चटाई थी धूल, भारत ने यूं जीता था 2018 में एशिया कप का खिताब

अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, फरीद मलिक, नवीन उल हक, फजलहक फारूकी, अल्लाह गजनफर और नूर अहमद.

एशिया कप 2025 का शेड्यूल (टाइमिंग भारतीय समयानुसार)
9 सितंबर: अफगानिस्तान vs हॉन्ग कॉन्ग, अबू धाबी, रात 8 बजे से
10 सितंबर: भारत vs यूएई, दुबई, रात 8 बजे से
11 सितंबर: बांग्लादेश vs हॉन्ग कॉन्ग, अबू धाबी, रात 8 बजे से
12 सितंबर: पाकिस्तान vs ओमान, दुबई, रात 8 बजे से
13 सितंबर: बांग्लादेश vs श्रीलंका, अबू धाबी, रात 8 बजे से
14 सितंबर: भारत vs पाकिस्तान, दुबई, रात 8 बजे से
15 सितंबर: यूएई vs ओमान, अबू धाबी, शाम 5.30 बजे से
15 सितंबर: श्रीलंका बनाम हॉन्ग कॉन्ग, दुबई, रात 8 बजे से
16 सितंबर: बांग्लादेश vs अफगानिस्तान, अबू धाबी, रात 8 बजे से
17 सितंबर: पाकिस्तान vs यूएई, दुबई, रात 8 बजे से
18 सितंबर: श्रीलंका vs अफगानिस्तान, अबू धाबी, रात 8 बजे से
19 सितंबर: भारत vs ओमान, अबू धाबी, रात 8 बजे से
20 सितंबर: B1vs B2, दुबई, रात 8 बजे से
21 सितंबर: A1 VS A2, दुबई, रात 8 बजे से
23 सितंबर: A2 vs B1, अबू धाबी, रात 8 बजे से
24 सितंबर: A1 vs B2, दुबई, रात 8 बजे से
25 सितंबर: A2 vs B2, दुबई, रात 8 बजे से
26 सितंबर: A1 vs B1, दुबई, रात 8 बजे से
28 सितंबर: फाइनल, दुबई, रात 8 बजे से

---- समाप्त ----
