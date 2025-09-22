पाकिस्तान की फजीहत का स्कोर अब 7-0... शुभमन-अभिषेक के आगे PAK की सारी 'मिसाइलें' फुस्स

भारत के आगे पाकिस्तान ना तो जंग में टिक पाता है, ना ही खेल के मैदान में... एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार पाकिस्तान को पटखनी दी है. 21 सितंबर (रविवार) को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए सुपर-चार के मुकाबले में भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की. भारतीय टीम को जीत के लिए 172 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन ये लक्ष्य मामूली नजर आया. इससे पहले भारत ने ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से धोया था.
भारत के सलामी बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने जैसी बैटिंग की, उसने पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को तहस-नहस कर दिया. शुभमन ने पहली गेंद पर शाहीन आफरीदी को छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए. फिर जो हुआ उसकी कल्पना पाकिस्तानी फैन्स ने नहीं की होगी. शुभमन गिल ने अपने क्लासिक स्ट्रोकप्ले से पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं, तो अभिषेक शर्मा ने अपने आक्रामक अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लिया.
पाकिस्तान की गेंदबाजी की ताकत कहे जाने वाले शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ दोनों ही भारतीय सलामी बल्लेबाजों के सामने फीके नजर आए. हर बार की तरह इस बार भी एक-एक करके पाकिस्तान की मिसाइलें फुस्स हो गईं. शुभमन और अभिषेक के बीच पहले विकेट के लिए 9.5 ओवरों में 105 रनों की पार्टनरशिप हुई.
बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों का सामना किया और 74 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और पांच छक्के शामिल रहे. वहीं दाएं हाथ के बैटर शुभमन गिल ने 8 चौके बरसाते हुए 28 बॉल पर 47 रन बनाए. अभिषेक-शुभमन के आउट होने के बाद तिलक वर्मा ने नाबाद 30 रन बनाकर भारतीय टीम की जीत को आसान कर दिया.
मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 171 रन बनाए थे. साहिबजादा फरहान ने 5 चौके और तीन छक्के की मदद से 45 गेंदों पर 58 रन बनाए. जब फरहान ने अर्धशतक पूरा किया तो उन्होंने 'गन सेलिब्रेशन' किया. हालांकि भारतीय टीम ने उसका जवाब जल्द दिया. अर्धशतक पूरा करने के बाद फरहान रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे. फरहान को शिवम दुबे ने सूर्यकुमार यादव के हाथों कैच आउट कराया.
भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले दस टी20 इंटरनेशनल मैचों में यह नौवीं बार है जब लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है. इनमें से 7 बार रनचेज भारतीय टीम ने किया था, जबकि दो मौकों पर रन चेज में पाकिस्तानी टीम ने बाजी मारी थी.
देखा जाए तो भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सातवां मुकाबला (वनडे या टी20I) अपने नाम किया. 7-0 का यह स्कोरलाइन आगे 8-0, 10-0 भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तानी टीम जैसी क्रिकेट खेलने लगी है, वो उसे जीत दिलाने के लिए काफी नहीं दिख रहा है. इन जीतों ने साफ कर है कि पिछले तीन सालों में पाकिस्तानी टीम भारत के सामने टिक नहीं पाई है. चाहे एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो या चैम्पियंस ट्रॉफी, हर मंच पर भारत का दबदबा कायम है.
भारत vs पाकिस्तान (पिछले सात पूरे हुए मुकाबले)
एशिया कप 2025: भारत 6 विकेट से जीता
एशिया कप 2025: भारत 7 विकेट से जीता
चैम्पियंस ट्रॉफी 2025: भारत 6 विकेट से जीता
टी20 वर्ल्ड कप् 2024: भारत 6 रन से जीता
वनडे वर्ल्ड कप 2023: भारत 7 विकेट से जीता
एशिया कप 2023: भारत 228 रन से जीता
टी20 वर्ल्ड कप 2022: भारत 4 विकेट से जीता