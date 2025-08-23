scorecardresearch
 

'उम्मीद नहीं थी...', एशिया कप के लिए भारतीय टीम में चुने जाने पर रिंकू सिंह ने तोड़ी चुप्पी

रिंकू सिंह को एशिया कप के लिए भारतीय टीम में चुने जाने की उम्मीद नहीं थी. रिंकू का आईपीएल 2025 में भी बल्ले से प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था और वो एक अर्धशतक तक नहीं लगा पाए थे.

एशिया कप के लिए भारतीय टीम में रिंकू सिंह भी शामिल (Photo: Getty Images)
एशिया कप के लिए भारतीय टीम में रिंकू सिंह भी शामिल (Photo: Getty Images)

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रिंकू सिंह को भी जगह मिली है. वैसे रिंकू को उम्मीद नहीं थी कि वो टीम में चुने जाएंगे. रिंकू का हालिया समय में इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट में फॉर्म अच्छा नहीं रहा है, जिसके कारण उन्हें लगा था कि शायद चयन नहीं होगा. लेकिन चयनकर्ताओं ने रिंकू पर भरोसा दिखाया और टीम में जगह दी.

यह भी पढ़ें: एश‍िया कप के ल‍िए टीम इंड‍िया का ऐलान, गिल बने उपकप्तान... श्रेयस-यशस्वी को नहीं मिली जगह

एशिया कप में चुने जाने के बाद रिंकू सिंह का आत्मविश्वास बढ़ा है. रिंकू ने यूपी टी20 लीग 2025 में मेरठ मावेरिक्स के लिए शानदार शतक जड़ा है. रिंकू सिंह ने गौर गोरखपुर लायंस के खिलाफ महज 48 गेंदों पर नाबाद 108 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे.

रिंकू सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा, 'एशिया कप के लिए स्क्वॉड में अपना नाम देखकर मैं प्रेरित हुआ. मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था और मुझे लगा कि शायद मुझे ड्रॉप कर दिया जाएगा. लेकिन चयनकर्ताओं ने मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझे सेलेक्ट किया. इसके चलते मेरा आत्मविश्वास बढ़ा. यूपी टी20 लीग में खेली गई शतकीय पारी ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है और मैं इसे आगे भी जारी रखना चाहूंगा.'

चयनकर्ता ऑलराउंडर्स को तवज्जो दे रहे: रिंकू सिंह
रिंकू सिंह कहते हैं 'आजकल गेंदबाजी काफी महत्वपूर्ण है. चयनकर्ता चाहते हैं कि खिलाड़ी बल्लेबाजी साथ-साथ गेंदबाजी भी करें. अगर आप बल्ले से गेम को प्रभावित नहीं कर सकते, तो गेंद से करें.' रिंकू ने कहा कि उनमें ऊपरी क्रम में बैटिंग करने की काबिलियत है, लेकिन उन्हें जो भी रोल दिया जाएगा, उसे निभाने के लिए तैयार हैं.

rinku singh
रिंकू सिंह, (फोटो: Getty Images)

रिंकू सिंह ने बताया, 'मैंने 2023 में नंबर 5 पर बल्लेबाजी की. मुझे नंबर 7 और 8 पर बल्लेबाजी करना अच्छा नहीं लगता. लेकिन टीम की जरूरत के हिसाब से आपको उस रोल में प्रदर्शन करना होता है. मैंने भारतीय टीम के लिए 33 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं और 3 अर्धशतक जड़े. सिर्फ फिनिशर की भूमिका ही नहीं, मैं हर जगह बल्लेबाजी कर सकता हूं.'

रिंकू सिंह ने भारतीय टीम के लिए अब तक 33 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 42 की औसत से 546 रन बनाए हैं. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में रिंकू सिंह का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. रिंकू ने आईपीएल 2025 में कुल 13 मैच खेलकर 206 रन बनाए थे. इस दौरान रिंकू का बेस्ट स्कोर 38* रहा.

