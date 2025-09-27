scorecardresearch
 

हर्षित राणा से क्यों नाराज हो गए आर अश्विन? श्रीलंका पर जीत के बाद सुनाई खरी-खोटी

हर्षित राणा को इंटरनेशनल क्रिकेट का उतना अनुभव नहीं है. तेज गेंदबाज हर्षित ने भारतीय टीम के लिए 2 टेस्ट, 5 ओडीआई और 3 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान हर्षित ने कुल 19 विकेट झटके.

हर्षित राणा श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में प्रभावित नहीं कर सके. (Photo: AFP/Getty Images)
श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर-चार मुकाबले में जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे को रेस्ट दिया गया था. इन दोनों की जगह बाएं हाथ के फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हर्षित राणा को भारत की प्लेइंग-11 जगह मिली थी. अर्शदीप सिंह ने तो सुपर ओवर में मैच जिताऊ गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका के दोनों विकेट झटके. लेकिन हर्षित राणा इस मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके.

हर्षित राणा ने 4 ओवर्स में 54 रन देकर सिर्फ 1 विकेट लिया. श्रीलंका की पारी का आखिरी ओवर हर्षित राणा ने ही किया था, जिसमें उन्होंने 11 रन लुटाए और मुकाबला सुपर ओवर में चला गया. अब टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने हर्षित राणा की गेंदबाजी की आलोचना की है.

रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि हर्षित राणा को और भी सुधार करने की जरूरत है. अश्विन का मानना है कि बहुत कम मैच खेलना और ज्यादातर समय बेंच पर बैठना गेंदबाज की लय और आत्मविश्वास पर असर डाल सकता है. हर्षित राणा ने भारतीय टीम के लिए केवल 10 मुकाबले खेले हैं. वो समय के साथ-साथ वो परिपक्व होते जाएंगे.

यह नौसिखिया क्रिकेट है: रविचंद्रन अश्विन

रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मैं हर्षित राणा के बारे में बात करना चाहता हूं. कुछ मैच खेलना और फिर बाकी मैचों में बाहर बैठने से आत्मविश्वास और लय प्रभावित होता है. पहले एक तेज गेंद, फिर एक स्लोअर, फिर एक तेज, फिर धीमा. यह सच में नौसिखिया क्रिकेट है. उन्हें इससे सीख लेनी चाहिए.'

देखा जाए तो एशिया कप 2025 में हर्षित राणा ने केवल दो मुकाबले खेले हैं. ओमान के खिलाफ मैच में हर्षित राणा ने 25 रन देकर एक विकेट लिया. वहीं श्रीलंका के विरुद्ध उन्होंने 13.50 की इकोनॉमी रेट से रन लुटाए. खासकर श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसंका ने हर्षित राणा की गेंदों पर जमकर रन बटोरे.

पथुम निसंका ने भारत के खिलाफ इस मुकाबले में 58 गेंदों पर 107 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 6 छक्के शामिल रहे. आर. अश्विन ने कहा कि हर्षित राणा ने इस मुकाबले से काफी कुछ सीखा होगा. कयास लगाए जा रहे हैं कि 28 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले खिताबी मुकाबले में हर्षित राणा की जगह जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे.

