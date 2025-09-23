Pakistan vs Sri Lanka Live Score: मैच की दूसरी ही गेंद पर श्रीलंका को लगा झटका, शाहीन ने मेंडिस को किया आउट

एशिया कप 2025 में आज पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका के साथ हो रहा है. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. पाकिस्तान के लिए ये मैच करो या मरो का है. अगर आज पाकिस्तान हारा तो फाइनल में पहुंचने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाएगी. यही हाल श्रीलंका का भी है. सुपर-4 के पहले मैच में दोनों ही टीमों को हार का सामना करना पड़ा है.
श्रीलंका को सुपर-4 के पहले मुकाबले में बांग्लादेश से चार विकेट की हार मिली थी. दूसरी ओर, पाकिस्तान टीम को भी सुपर-4 के पहले मैच के भारत के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें.
पाकिस्तानी की प्लेइंग XI: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमां, सलमान अली आगा (कप्तान), फहीम अशरफ, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद.
श्रीलंका (प्लेइंग इलेवन): पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंदु मेंडिस, चमिका करुणारत्ने, वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्ष्णा, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा.
सुपर-4 की अंकतालिका में भारत और बांग्लादेश के पास दो-दो अंक हैं, जबकि सूर्यकुमार यादव की टीम बेहतर नेट रन रेट की वजह से शीर्ष पर है. श्रीलंका और पाकिस्तान क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं. कम समय में सुधार की गुंजाइश न होने के कारण अब पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा और उनकी टीम भारी दबाव में ‘करो या मरो’ की स्थिति का सामना कर रहे हैं.