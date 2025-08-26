scorecardresearch
 

एश‍िया कप के ल‍िए ओमान की टीम घोष‍ित, पंजाब में जन्मे इस भारतीय ख‍िलाड़ी को मिली कप्तानी... पाकिस्तानी प्लेयर्स भी ल‍िस्ट में शाम‍िल

ओमान ने एशिया कप 2025 के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है. ओमान की टीम इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान और यूएई के साथ ग्रुप-ए में खेलेगी. ओमान की कैप्टंसी भारतीय मूल के जत‍िंदर स‍िंह को दी गई है. वहीं इस टीम में पाक‍िस्तानी मूल के भी कई ख‍िलाड़ी शाम‍िल हैं.

जतिंदर सिंह (बाएं) एशिया कप 2025 के लिए चुने गए हैं ओमान के कप्तान. Photo (AP)
एशिया कप 2025 के लिए ओमान ने 17 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. टीम की कप्तानी भारतीय मूल के खिलाड़ी जतिंदर सिंह को दी गई है. टीम में कई खिलाड़ी पाकिस्तान मूल के भी हैं, जिसमें  मोहम्मद नदीम और आमिर कलीम का नाम भी शाम‍िल है. एशिया कप के लिए अब-तक कुल 6 टीमों (पाकिस्तान, भारत, हांग-कांग, ओमान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान) ने अपने स्क्वॉड जारी कर दिए हैं. अब सिर्फ 2 टीम (श्रीलंका और यूएई) घोषित होनी है. 

कौन है ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह? 
ओमान के कप्तान 36 साल के जतिंदर मूल रूप से पंजाब के लुधियाना से हैं. इस क्रिकेटर ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2015 में अपना टी20 डेब्यू किया था. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज का टी20 करियर ठीक ठाक रहा है. उन्होंने 64 मैचों में 24.54 की औसत से 1399 रन बनाए हैं.

एशिया कप में ओमान के होने वाले मैच
एशिया कप 2025 में ओमान अपने अभियान की शुरुआत 12 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ करेगा. इसके बाद टीम यूएई के खिलाफ 15 सितंबर को दूसरा मैच खेलेगी. वहीं, 19 सितंबर को तीसरे मुकाबले में उसका सामना भारतीय टीम से होगा. यह दोनों मैच आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में होंगे. 

एशिया कप 2025 के लिए ओमान टीम
जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला, मोहम्मद नदीम, हम्माद मिर्जा, आमिर कलीम, सुफियान महमूद, आशीष ओडेड्रा,  शकील अहमद, आर्यन बिष्ट, समय श्रीवास्तव, करण सोनावले, हसनैन अली शाह, मुहम्मद इमरान, सुफियान यूसुफ ,नदीम खान, जिक्रिया इस्लाम, फैसल शाह

