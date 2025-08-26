एशिया कप 2025 के लिए ओमान ने 17 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. टीम की कप्तानी भारतीय मूल के खिलाड़ी जतिंदर सिंह को दी गई है. टीम में कई खिलाड़ी पाकिस्तान मूल के भी हैं, जिसमें मोहम्मद नदीम और आमिर कलीम का नाम भी शाम‍िल है. एशिया कप के लिए अब-तक कुल 6 टीमों (पाकिस्तान, भारत, हांग-कांग, ओमान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान) ने अपने स्क्वॉड जारी कर दिए हैं. अब सिर्फ 2 टीम (श्रीलंका और यूएई) घोषित होनी है.

कौन है ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह?

ओमान के कप्तान 36 साल के जतिंदर मूल रूप से पंजाब के लुधियाना से हैं. इस क्रिकेटर ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2015 में अपना टी20 डेब्यू किया था. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज का टी20 करियर ठीक ठाक रहा है. उन्होंने 64 मैचों में 24.54 की औसत से 1399 रन बनाए हैं.



यह भी पढ़ें: एश‍िया कप के ल‍िए टीम इंड‍िया का ऐलान, गिल बने उपकप्तान... श्रेयस-यशस्वी को नहीं मिली जगह

एशिया कप में ओमान के होने वाले मैच

एशिया कप 2025 में ओमान अपने अभियान की शुरुआत 12 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ करेगा. इसके बाद टीम यूएई के खिलाफ 15 सितंबर को दूसरा मैच खेलेगी. वहीं, 19 सितंबर को तीसरे मुकाबले में उसका सामना भारतीय टीम से होगा. यह दोनों मैच आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में होंगे.



यह भी पढ़ें: एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान, सलमान अली आगा करेंगे कप्तानी, बाबर-रिजवान को मौका नहीं

Advertisement

एशिया कप 2025 के लिए ओमान टीम

जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला, मोहम्मद नदीम, हम्माद मिर्जा, आमिर कलीम, सुफियान महमूद, आशीष ओडेड्रा, शकील अहमद, आर्यन बिष्ट, समय श्रीवास्तव, करण सोनावले, हसनैन अली शाह, मुहम्मद इमरान, सुफियान यूसुफ ,नदीम खान, जिक्रिया इस्लाम, फैसल शाह

---- समाप्त ----