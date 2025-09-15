'लड़ाई-झगड़े घर में भी होते हैं...', हैंडशेक विवाद पर भड़के शोएब अख्तर, कहा- इसे पॉलिटिकल मत बनाओ

भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के ग्रुप मुकाबले में रविवार (14 सितंबर) को पाकिस्तान पर सात विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. इस मुकाबले को लेकर देश में काफी शोर मचा था. विपक्षी दलों के नेता और कुछ पूर्व क्रिकेटर्स सवाल उठा रहे थे कि पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलना कहां तक उचित है. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच रिश्ते और तनावपूर्ण हो गए थे. भारतीय सेना ने पाकिस्तानी में आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया.

विरोध-प्रदर्शनों और बायकॉट की मुहिम के बीच भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उतरे. भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 128 रन ही बनाने दिए. फिर 15.5 ओवर में ही 129 रनों का टारगेट हासिल कर लिया.

हालांकि मैच के बाद जो नजारे देखने को मिले, उन्होंने सबका ध्यान खींचा. मुकाबला जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और बाकी भारतीय खिलाड़ी सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गए. भारतीय खिलाड़ियों ने क्रिकेट की परंपरा के मुताबिक पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया. पाकिस्तान के खिलाड़ी भारतीय प्लेयर्स से हाथ मिलाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सूर्या ब्रिगेड ड्रेसिंग रूम में लौट चुकी थी और दरवाजे बंद कर दिए गए.

शोएब अख्तर ने पूरे मामले को लेकर क्या कहा?

'हैंडशेक विवाद' को लेकर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का गुस्सा फूट पड़ा. शोएब अख्तर ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. लड़ाई-झगड़े तो घर में भी होते रहते हैं. अख्तर भारतीय खिलाड़ी के पाकिस्तानी प्लेयर्स संग हाथ नहीं मिलाने से काफी आहत दिखे.

'रावलपिंडी एक्सप्रेस" के नाम से मशहूर शोएब अख्तर एक लाइव क्रिकेट शो में कहते हैं, 'क्रिकेट मैच है. इसे पॉलिटिकल मत बनाओ. हम अच्छी-अच्छी बातें आपके लिए कर रहे हैं ना. हमने भी अच्छी स्टेटमेंट दी है आपके लिए. हम बहुत कुछ बोल सकते हैं. लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर में भी हो जाती हैं.'

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नो हैंडशैक का आइडिया भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर था. टेलीकॉम एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर ने कथित तौर पर भारतीय खिलाड़ियों को विपक्षी टीम के प्लेयर्स संग हैंडशेक नहीं करने के लिए कहा था. साथ ही गंभीर ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ किसी भी तरह की बहसबाजी से भी दूर रहनी की सलाह दी थी.

