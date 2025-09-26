Asia cup Final: फाइनल से पहले टीम इंडिया परखेगी बेंच स्ट्रेंथ... कप्तान सूर्या करेंगे बड़े फेरबदल, ये हो सकती है IND-SL की प्लेइंग 11

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम सुपर-चार के आखिरी मुकाबले में 26 सितंबर (शुक्रवार) को श्रीलंका का सामना करने जा रही है. भारतीय टीम जहां पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है, वहीं श्रीलंका का पत्ता कट चुका है. ऐसे में यह मुकाबला फाइनल से पहले भारतीय टीम के लिए किसी प्रैक्टिस मैच से कम नहीं होगा. मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा.

इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग-11 पर फैन्स की निगाहें रहने वाली है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले के लिए निश्चित तौर पर कुछ बदलाव करेगी. मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिए जाने की संभावना है.

जसप्रीत बुमराह-वरुण चक्रवर्ती की जगह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और दाएं हाथ के फास्ट बॉलर हर्षित राणा को श्रीलंका के खिलाफ भारत की प्लेइंग-11 में शामिल किए जाने की उम्मीद है. अर्शदीप और हर्षित ने ओमान के खिलाफ भारत के आखिरी ग्रुप मुकाबले में भी भाग लिया था.

रिंकू सिंह-जितेश शर्मा को भी मिलेगा चांस?

कप्तान सूर्या इसके अलावा विकेटकीपर जितेश शर्मा और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रिंकू सिंह को भी इस मुकाबले में चांस दे सकते हैं. जितेश और रिंकू इस एशिया कप में भारतीय टीम के पांचों मैचों से बाहर रहे हैं. ऐसे में उन्हें भारतीय टीम मैनेजमेंट इस डेड रबर मैच में आजमा सकती है. जितेश और रिंकू की क्रमश: संजू सैमसन और शिवम दुबे की जगह प्लेइंग-11 में एंट्री हो सकती है.

श्रीलंकाई की टीम की बात करें, तो उसकी कोशिश इस मुकाबले में जीत हासिल करके टूर्नामेंट से सम्मानजनक विदाई लेने पर होगी. श्रीलंकाई टीम अपने बेस्ट एकादश को इस मुकाबले में उतारना चाहेगी. इस मैच में श्रीलंकाई टीम की बैटिंग पथुम निसंका, कुसल मेंडिस और कप्तान चरिथ असलंका के इर्द-गिर्द घूमने वाली है.

भारत और श्रीलंका के बीच अब तक 31 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 21 मैचों में जीत हासिल की. जबकि श्रीलंका को 9 मुकाबलों में जीत नसीब हुई और एक मैच का नतीजा नहीं निकला. दोनों टीम्स के बीच हुए पिछले पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में भारत ने चार जीते, जबकि एक में श्रीलंका को विजय हासिल हुई.

भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह.

श्रीलंका की संभावित प्लेइंग-11: पथुम निसंका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चरिथ असलंका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंदु मेंडिस, चमिका करुणारत्ने, वानिंदु हसारंगा, दुष्मंथा चमीरा, महीश तीक्ष्णा और नुवान तुषारा.

