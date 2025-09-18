scorecardresearch
 

भारत से इस बार हारकर भी फाइनल में पहुंच सकता है पाक‍िस्तान, चौंकाने वाला है एश‍िया कप का समीकरण

भारत और पाकिस्तान के बीच एश‍िया कप में फ‍िलहाल 21 स‍ितंबर (रव‍िवार) को सुपर-4 का मुकाबला होना है. लेकिन दोनों देशों के बीच एश‍िया कप का फाइनल भी संभव है. कैसे, आइए आपको समझाते हैं.

भारत-पाक‍िस्तान के बीच एश‍िया कप का सुपर-4 मुकाबला 21 स‍ितंबर को होना है (Photo:AP)
एश‍िया कप 2025 इस समय रोमांचक दौर में चल चल रहा है. अब जंग सुपर-4 की ओर हो चली है. सुपर-4 के लिए 4 टीमें क्वाल‍िफाई करेंगी. जो भी टीम सुपर-4 में टॉप 2 पोजीशन पर होंगी, वो 28 स‍ितंबर को दुबई में फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगी. 

एश‍िया कप में 21 स‍ितंबर (रव‍िवार) को भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर-4 का मुकाबला होना है. लेकिन दोनों देशों के बीच फाइनल भी संभव है. सवाल यह है कि अगर 21 स‍ितंबर को दुबई में पाकिस्तान हारती है तो क्या वो तब भी फाइनल खेल पाएगी? 

वहीं भारतीय टीम अगर पाकिस्तान से रव‍िवार को होने वाले मुकाबले में हार जाती है तो क्या होगा, क्या तब भी भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने की संभावना रहेगी? नजर यह भी रहेगी क्या दोनों देशों के बीच में हैंडशेक व‍िवाद वाली तल्खी द‍िखेगी? 

अब समझ लीजिए सुपर 4 का पूरा गण‍ित...
एशिया कप 2025 का रोमांच अब अपने निर्णायक पड़ाव की ओर बढ़ रहा है. ग्रुप स्टेज के बाद सुपर-फोर दौर की शुरुआत 20 सितंबर से हो रही , जबकि खिताबी मुकाबला 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान एक बार फिर 21 सितंबर को भिड़ने वाले हैं. एश‍िया कप में कुल 8 टीमें खेलने उतरीं. ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ओमान और UAE की टीमें थीं. ग्रुप ए से ओमान और UAE एल‍िम‍िनेट हो चुकी हैं. 

यह भी पढ़ें: नो-हैंडशेक पार्ट-2... इंडिया-पाकिस्तान आमने-सामने, संडे को फिर दिखेगी तल्खी... क्या अब सूर्या मिलाएंगे सलमान से हाथ

वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगान‍िस्तान और हॉन्ग कॉन्ग हैं. यहां हॉन्ग कॉन्ग एल‍िमिनेट हो चुकी है. गुरुवार (18 स‍ितंबर) को इस ग्रुप में श्रीलंका और अफगान‍िस्तान के बीच भ‍िड़ंत होनी है. अभी श्रीलंका के 2 मैचों में 2 जीत के बाद 4 प्वाइंट्स हैं. वहीं बांग्लादेश के 3 मैचों में 2 जीत के बाद 4 प्वाइंट्स हैं. वहीं अफगान‍िस्तान के 2 मैचों में 1 जीत के बाद 2 प्वाइंट्स हैं. यानी यह ग्रुप अभी ओपन है. 

points table

ग्रुप बी का समीकरण थोड़ा पेचीदा है, पर इसे समझ लीजिए... 18 स‍ितंबर को श्रीलंका और अफगान‍िस्तान के बीच होने वाले मैच से 3 टीमों का समीकरण जुड़ा है. 

  • बांग्लादेश के लिए सुपर-4 का गण‍ित
  • अगर श्रीलंका किसी भी अंतर से अफगानिस्तान को हराता है.
  • अगर अफगानिस्तान श्रीलंका को 70 या उससे ज्यादा रन से हराता है.
  • अगर अफगानिस्तान श्रीलंका को हराकर 50 या उससे ज्यादा गेंदें शेष रहते लक्ष्य हासिल करता है.
     
  • अफगानिस्तान के लिए सुपर-4 का गण‍ित
  • अफगानिस्तान अपने अंतिम लीग मैच में श्रीलंका को किसी भी अंतर से हरा देता है तो वह बेहतर नेट रन रेट के आधार पर क्वालिफाई करेगा.

    श्रीलंका के लिए सुपर-4 का गण‍ित
  • श्रीलंका अफगानिस्तान को किसी भी अंतर से हराता है.
  • श्रीलंका को अफगानिस्तान से 70 या उससे ज्यादा रन के अंतर से नहीं हारना चाहिए.
  • अफगानिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ लक्ष्य 12.2 ओवर (यानी 46 गेंदें शेष रहते) या उससे कम में हासिल नहीं करना चाहिए.

कैसे भारत से हारकर फाइनल खेलेगा पाक‍िस्तान 
अब भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों को सुपर 4 में कुल 3 मुकाबले खेलने हैं. अगर पाकिस्तान भारत से हारता है और अपने अगले दो सुपर-4 के मैच जीत लेता है. और सुपर-4 की प्वाइंट्स टेबल में टॉप 2 पर रहता है तो वह भारत से फाइनल खेल सकता है. वहीं भारत के साथ भी यही स्थ‍ित‍ि रहेगी. भारतीय टीम को भी सुपर-4 के टॉप 2 में जगह बनानी होगी. जो टीम 3 में से 3 मैच जीतती है तो उसका फाइनल खेलना तय है. लेकिन 2 मैच जीतने वाली टीम भी फाइनल की दावेदारी में रहेगी और यहां नेट रन रेट (NRR) अहम रोल प्ले करेगा. 

सुपर-फोर का शेड्यूल 
20 सितंबर (शनिवार), दुबई: B1 बनाम B2, रात 8:00 बजे
21 सितंबर (रविवार), दुबई: भारत बनाम पाकिस्तान (A1 बनाम A2), रात 8:00 बजे
23 सितंबर  (मंगलवार), अबू धाबी: पाकिस्तान (A2) बनाम B1, रात 8:00 बजे
24 सितंबर  (बुधवार), दुबई: भारत (A1) बनाम B2, रात 8:00 बजे
25 सितंबर  (गुरुवार), दुबई: पाकिस्तान (A2) बनाम B2, रात 8:00 बजे
26 सितंबर (शुक्रवार), दुबई: भारत (A1) बनाम B1, रात 8:00 बजे
फाइनल मुकाबला: 28 सितंबर (रविवार), दुबई: सुपर-फोर की टॉप दो टीमें, रात 8:00 बजे

 

