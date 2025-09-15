scorecardresearch
 

PAK के खिलाफ गेमचेंजर बने अक्षर, कुलदीप की फिरकी बनी X फैक्टर...फिर सूर्या का रौला, दुबई में टीम इंडिया की जीत की पूरी कहानी

पाकिस्तानी के खिलाफ मुकाबले में भारतीय स्पिनर्स ने शानदार प्रदर्शन किया और नौ में से छह विकेट अपने नाम किए. कुलदीप और अक्षर की स्पिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर भारी पड़ी. फिर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 47 रनों की पारी खेलकर मैच को एकतरफा बना दिया.

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की (Photo: AFP/Getty Images)
एशिया कप 2025 में रविवार (14 सितंबर) को भारत-पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ग्रुप-स्टेज का ब्लॉकबस्टर मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर अपनी बादशाहत साबित की. मुकाबले में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने गजब का जज्बा और आत्मविश्वास दिखाया.

एक तरफ भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बैटर्स को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. दूसरी तरफ चेज के दौरान भारतीय बल्लेबाजों ने आसान अंदाज में टारगेट हासिल कर लिया. मौजूदा टूर्नामेंट में टीम इंडिया की ये लगातार दूसरी जीत रही. इससे पहले उसने यूएई को 9 विकेट से हराया था. भारतीय टीम अब अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में 19 सितंबर (शुक्रवार) को ओमान का सामना करेगी.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी और उसने 6 रनों के स्कोर तक 2 विकेट गंवा दिए थे. पहले ही ओवर में हार्दिक पंड्या ने सैम अयूब को डक पर आउट किया. फिर जसप्रीत बुमराह ने दूसरे ओवर में मोहम्मद हारिस का काम तमाम किया. हालांकि इसके बाद फखर जमां और ओपनर बैटर साहिबजादा फरहान ने टीम को संभाला. पाकिस्तान का स्कोर एक समय 7.3 ओवर में 2 विकेट पर 45 रन था. तब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम अच्छा स्कोर बना सकती है. लेकिन बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल ने बैक टू बैक झटके देकर पाकिस्तान को बैकफुट पर पहुंचा दिया.

अक्षर-कुलदीप की फिरकी में फंसे PAK बैटर्स
अक्षर पटेल ने पहले फखर जमां को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराया. फिर उन्होंने पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान आगा को भी अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया. अक्षर ने ये दो विकेट लेकर गेम का रुख पूरी तरह मोड़ दिया. देखते ही देखते ही पाकिस्तान का स्कोर 10 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 49 रन हो चुका था.

अक्षर के बाद विकेट लेने की बारी कुलदीप यादव की थी. कुलदीप ने अपने करिश्माई स्पिन से पाकिस्तान के लोअर मिडिल ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया. पाकिस्तानी पारी के 13वें ओवर में कुलदीप ने चौथी गेंद पर हसन नवाज को आउट किया. फिर उन्होंने अगली गेंद पर मोहम्मद नवाज को पवेलियन रवाना किया. इसके बाद कुलदीप ने 17वें ओवर की पहली गेंद पर भारत को बड़ी सफलता दिलाई, जब उन्होंने साहिबजादा फरमान (40 रन) को पवेलियन भेजा.

कुलदीप यादव ने 4 ओवर्स के स्पेल में सिर्फ 18 रन दिए और तीन विकेट अपने नाम किए. साहिबाजाद फरहान के आउट होने के समय पाकिस्तानी टीम का स्कोर 16.1 ओवर्स में सात विकेट पर 83 रन था. वो तो दाद देनी होगी पुछल्ले बल्लेबाज शाहीन आफरीदी की, जिन्होंने कुछ बड़े शॉट्स लगाकर पाकिस्तान को 128/9 के स्कोर तक पहुंचाया. आफरीदी ने 4 छक्के की मदद से 16 गेंदों पर नाबाद 33 रन बनाए.

अभिषेक की तूफानी शुरुआत, फिर सूर्या-तिलक का रौला
लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत तूफानी रही. अभिषेक शर्मा ने शाहीन आफरीदी की जमकर खबर ली और उनके खिलाफ 8 गेंदों पर 22 रन बटोरे. शुभमन गिल 10 रनों के निजी स्कोर पर ही सैम अयूब का शिकार बन गए, लेकिन अभिषेक की तूफानी इनिंग्स ने भारतीय टीम पर प्रेशर आने ही नहीं दिया. अभिषेक ने 13 गेंदों का सामना करते हुए 31 रनों का योगदान दिया, जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल रहे. अभिषेक जब आउट हुए, तब भारत का स्कोर 3.4 ओवर्स में दो विकेट पर 41 रन था. 

यहां से तिलक वर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 56 रनों की पार्टनरशिप करके पाकिस्तानी टीम को पूरी तरह मैच से दूर कर दिया. दोनों ने ज्यादा रिस्क नहीं लिया और खराब गेंदों पर ही प्रहार किए. सूर्यकुमार ने 37 बॉल पर नाबाद 47 रन बनाए, जिसमें 5 चौके के अलावा एक मैच फिनिशिंग सिक्स शामिल रहा. दूसरी तरफ तिलक वर्मा ने 2 चौके और एक सिक्स की मदद से 31 गेंदों पर 31 रन बनाए. तिलक जब आउट हुए, तब तक मैच भारत की मुट्ठी में आ चुका था. सूर्यकुमार ने शिवम दुबे (10* रन) के साथ मिलकर भारत को जीत के द्वार तक पहुंचाया.

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद भारतीय समर्थक पूरे मैच के दौरान टीम को चीयर करते रहे. जैसे ही बर्थडे बॉय सूर्यकुमार यादव ने विजयी छक्का लगाया, पूरा स्टेडियम 'इंडिया-इंडिया' के नारों से गूंज उठा. दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम और उसके समर्थक मायूस नजर आए. इस जीत के साथ भारत ने ना सिर्फ अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत की, बल्कि सुपर-4 में पहुंचने का रास्ता पूरी तरह आसान कर लिया.

---- समाप्त ----
