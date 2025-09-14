scorecardresearch
 

IND vs PAK Asia Cup 2025: गुजरात के आगे नतमस्तक पाक‍िस्तान! हार्द‍िक पंड्या ने की शुरुआत तो 'बापू' अक्षर पटेल ने तोड़ दी कमर

भारत और पाक‍िस्तान के बीच एश‍िया कप 2025 के मुकाबले में भारतीय टीम में शाम‍िल गुजराती ख‍िलाड़‍ियों ने जलवा काटा. कुल म‍िलाकर जब-जब पाकिस्तानी टीम के व‍िकेट गिरे, गुजराती ख‍िलाड़ी कहीं ना कहीं उसमें शाम‍िल रहे. आइए समझ लेते हैं.

अक्षर पटेल और हार्द‍िक पटेल ने पाक‍िस्तान के ख‍िलाफ शानदार गेंदबाजी की (Photo: Getty)
पहले हार्द‍िक पंड्या, फ‍िर जसप्रीत बुमराह और उसके बाद अक्षर पटेल... पाक‍िस्तान के ख‍िलाफ दुबई में हुए एश‍िया कप के मुकाबले में कुल म‍िलाकर इन गेंदबाजों ने पाक‍िस्तान की कमर तोड़ी. इन सभी ने भारत को शुरुआती 4 सफलताएं दिलाईं. ये सभी गुजरात के रहने वाले हैं.

कुल मिलाकर पाकिस्तानी टीम के बैटर्स की हवा निकालने वाले गुजरात में जन्मे ख‍िलाड़ी रहे. पाक‍िस्तानी टीम ने भारत के ख‍िलाफ 127/9 का स्कोर बनाया.पाक‍िस्तान के जो 9 व‍िकेट ग‍िरे, उनमें 7 व‍िकेट में क‍िसी ना क‍िसी तरह गुजरात में जन्मे ख‍िलाड़‍ियों का जलवा रहा.   

भारतीय टीम को पहली सफलता हार्द‍िक पंड्या ने द‍िलाई. उनका जन्म चोर‍यासी (गुजरात) में 11 अक्टूबर 1993 को हुआ. भारत को दूसरी सफलता दिलाने वाले जसप्रीत बुमराह का जन्म 6 द‍िसंबर 1993 को अहमदाबाद में हुआ.

वहीं अक्षर पटेल 20 जनवरी 1994 को आणंद में जन्मे. कुल मिलाकर पाकिस्तानी टीम के दुबई में जितने विकेट गिरे, उनमें ज्यादातर मौकों पर गुजरात के ये ख‍िलाड़ी शाम‍िल रहे. हार्द‍िक को मैच में 1, बुमराह-अक्षर को 2-2 सफलताएं भी म‍िलीं.  

कैसे गुजराती ख‍िलाड़‍ियों ने पाकिस्तान को न‍िपटाया? 
पाकिस्तान को पहली ही गेंद पर हार्दिक पंड्या ने सैम अयूब (0) का विकेट चटकाया, बुमराह ने उनका आसान सा कैच लपका. इसके बाद अगले ही ओवर में बुमराह ने पाकिस्तान को दूसरा झटका मोहम्मद हार‍िस (3) के रूप में दिया और कैच लपकने वाले हार्द‍िक पंड्या थे, इस तरह पाकिस्तानी टीम के  6 रन के स्कोर पर 2 विकेट धड़ाम हो गए. 

फ‍िर फरहान और फखर जमां पर पारी संभालने की कोश‍िश की. लेकिन यहीं से एकबार अक्षर पटेल की फ‍िरकी की जादू चलना शुरू हुआ.  8वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने फखर जमां (17) को पहले आउट किया. जो पाक‍िस्तान का तीसरा झटका था. अक्षर पटेल फ‍िर कहां रुकने वाले थे और उन्होंने इसके बाद 10वें ओवर  की आख‍िरी गेंद पर सलमान आगा (3) को अभ‍िषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाया. इस तरह 10वें ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 49/4 हो गया. कुल म‍िलाकार पाक‍िस्तान की कमर तोड़ने का काम अक्षर पटेल ने ही किया. 

अक्षर पटेल को देख कुलदीप यादव ने भी अपनी गेंदों से जादू चलाया. पांचवां विकेट हसन नवाज (5) के रूप में गिरा, विकेट भले ही कुलदीप ने लिया, पर कैच लेने वाले गुजराती अक्षर पटेल थे. इसके बाद ठीक अगली गेंद पर कुलदीप यादव ने मोहम्मद नवाज (0) को लेग बिफोर विकेट (LBW) करके अपना शिकार बनाया. 83 रन पर सातवें विकेट के रूप में साहिबजादा फरहान (40) पर आउट हुए. उनको आउट लेने वाले भले ही कुलदीप यादव थे, पर कैच एक बार फ‍िर 'गुजराती' पंड्या ने पकड़ा.  आठवें विकेट के रूप में फहीम अशरफ (11) रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती का श‍िकार बने. वहीं पाकिस्तानी टीम का नौवां विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिया. 

पाकिस्तान की भारत के ख‍िलाफ प्लेइंग-11: पाकिस्तान की प्लेइंग-11: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमां, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, सूफियान मुकीम, अबरार अहमद.

भारत की पाकिस्तान के ख‍िलाफ प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

 

