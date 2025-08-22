scorecardresearch
 

एशिया कप के लिए बांग्लादेशी टीम का ऐलान, लिटन दास करेंगे कप्तानी, इस खिलाड़ी की 3 साल बाद वापसी

एशिया कप 2025 में लिटन दास बांग्लादेशी टीम की कप्तानी संभालेगी. टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज नुरुल हसन को भी जगह मिली है. एशिया कप में बांग्लादेश को ग्रुप बी में रखा गया है.

एशिया कप में लिटन दास करेंगे बांग्लादेश की कप्तानी (Courtesy: AP)
एशिया कप 2025 में बांग्लादेश की टीम भी भाग लेने जा रही है. अब इस टूर्नामेंट के लिए बांग्लादेशी क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है. एशिया कप के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने 22 अगस्त (शुक्रवार) को 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसकी कप्तानी लिटन कुमार दास को सौंपी गई है.

यह भी पढ़ें: एश‍िया कप के ल‍िए टीम इंड‍िया का ऐलान, गिल बने उपकप्तान... श्रेयस-यशस्वी को नहीं मिली जगह

बांग्लादेशी टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज काजी नुरुल हसन सोहन की भी वापसी हुई है. नुरुल हसन को लगभग तीन साल बाद बांग्लादेश की टी20 टीम में शामिल किया गया है. 31 वर्षीय नुरुल हसन ने बांग्लादेश के लिए इस फॉर्मेट में अपना आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में आयोजित आईसीसी मेन्स टी20 विश्व कप 2022 के दौरान खेला था.

बता दें कि बांग्लादेशी टीम को एशिया कप से पहले नीदरलैंड्स के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज भी खेलनी है. इस टी20 सीरीज में भी बांग्लादेश की ओर से वही खिलाड़ी भाग लेंगे, जिन्हें एशिया कप में खेलना है. बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के बीच टी20 सीरीज के मुकाबले 30 अगस्त, 1 सितंबर और 3 सितंबर को सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होंगे.

लिटन दास की कप्तानी में बांग्लादेश का शानदार प्रदर्शन
लिटन दास की कप्तानी में बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ पहली बार टी20 सीरीज जीती थी. उसके बाद लिटन दास के अंडर बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने घर पर टी20 सीरीज जीती. टीम में मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज भी शामिल हैं. सौम्य सरकार, मेहदी हसन मिराज, तनवीर इस्लाम और हसन महमूद को एशिया कप के लिए स्टैंडबाय खिलाड़ियों में शामिल किया गया है.

यह भी पढ़ें: एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान, सलमान अली आगा करेंगे कप्तानी, बाबर-रिजवान को मौका नहीं

एशिया कप और नीदरलैंड्स के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए बांग्लादेश का स्क्वॉड: लिटन कुमार दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्ताफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरिफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन.

स्टैंडबाय (केवल एशिया कप के लिए): सौम्य सरकार, मेहदी हसन मिराज, तनवीर इस्लाम, हसन महमूद.

एशिया कप 2025 में बांग्लादेश को हॉन्ग कॉन्ग, अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ ग्रुप-बी में रखा गया है. एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर को होगी और इसका फाइनल 28 सितंबर को निर्धारित है. एशिया कप के मुकाबले इस बार संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दो शहरों अबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे.

