एशिया कप के लिए अफगानी टीम का ऐलान, इस स्टार को मिली कप्तानी, देखें फुल स्क्वॉड

एशिया कप 2025 में अफगानिस्तान की टीम भी भाग लेने जा रही है. अब 24 अगस्त (रविवार) को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए अफगानी टीम का ऐलान कर दिया है. इस टूर्नामेंट के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने 17 सदस्यीय टीम चुनी है. अफगानी टीम की कप्तानी स्टार गेंदबाज राशिद खान को सौंपी गई है.

इससे पहले 5 अगस्त को एसीबी ने 22 सदस्यीय प्राथमिक स्क्वॉड की घोषणा की थी. अफगानिस्तान को एशिया कप से पहले संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शारजाह में ट्राई सीरीज में भी भाग लेना है. इस सीरीज में अफगानिस्तान के अलावा यूएई और पाकिस्तान की टीमें भी शिरकत करेगी. एसीबी ने बताया है कि प्रारंभिक टीम में शामिल ज्यादातर खिलाड़ी इस ट्राई सीरीज में हिस्सा लेंगे. ट्राई सीरीज 29 अगस्त से शुरू होगी और इसका फाइनल 7 सितंबर को खेला जाएगा.

बता दें कि एशिया कप 2025 में अफगानिस्तान को हॉन्ग कॉन्ग, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ ग्रुप-बी में रखा गया है. एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर को होगी और इसका खिताबी मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा. टूर्नामेंट के पहले ही मैच में अफगानिस्तान की टीम हॉन्ग कॉन्ग का सामना करेगी. एशिया कप के मुकाबले इस बार संयुक्त अरब अमीरात के दो शहरों अबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे.

अफगानिस्तान के ग्रुप मैच (एशिया कप)

9 सितंबर vs हॉन्ग कॉन्ग, अबू धाबी

16 सितंबर vs बांग्लादेश, अबू धाबी

18 सितंबर vs श्रीलंका, अबू धाबी

एशिया कप के लिए अफगानिस्तान का 17 सदस्यीय स्क्वॉड: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद अहमद मलिक, नवीन उल हक, फजलहक फारूकी

रिजर्व: वफीउल्लाह तराखिल, नांगेयालिया खरोटे, शरीफुल्लाह अहमदजई.

