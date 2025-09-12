Asia Cup 2025: ओमान को हल्के में ना ले पाकिस्तानी टीम... गेम पलट सकते हैं ये 5 खिलाड़ी

OMA vs PAK, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के मैच नंबर-4 में 12 सितंबर (शुक्रवार) को ओमान का सामना पाकिस्तान से होना है. दोनों टीमों के बीच ग्रुप-ए का यह मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. ग्रुप-ए में ओमान और पाकिस्तान के अलावा भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को भी रखा गया है.

ओमान की टीम एशिया कप में पहली बार भाग लेने उतरी है और पाकिस्तान के खिलाफ वो इस टूर्नामेंट में अपना डेब्यू मैच खेलने जा रही है. खास बात यह भी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार पाकिस्तान और ओमान के बीच मुकाबला होने जा रहा है. ऐसे में ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी खास है.

कागज पर तो पाकिस्तानी टीम का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है. लेकिन ओमानी टीम भी उलटफेर के इरादे से इस मुकाबले में उतरेगी. ऐसे में सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम इस मैच में ओमान को कतई हल्के में नहीं लेना चाहेगी. ओमान की टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, तो पाकिस्तानी टीम का खेल बिगाड़ सकते हैं...

जतिंदर सिंह: ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह अपनी टीम के लिए सबसे अहम कड़ी साबित होने वाले हैं. पंजाब के लुधियाना में जन्मे 36 वर्षीय जतिंदर के नाम पर ही टी20 इंटरनेशनल में ओमान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. सलामी बल्लेबाज जतिंदर ने अब तक 64 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 24.54 की औसत से 1399 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 8 अर्धशतक निकले.

मोहम्मद नदीम: पाकिस्तान के सियालकोट में पैदा हुए इस ऑलराउंडर के पास टी20 क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव है. 43 साल के मोहम्मद नदीम ने अब तक ओमान के लिए 61 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 20.03 के एवरेज से 641 रन बनाए हैं, जिसमें दो अर्धशतक शामिल रहे. नदीम अपनी मीडियम पेस बॉलिंग से 34 विकेट भी झटक चुके हैं.

ओमानी टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नदीम, (फोटो: ICC/Getty Images)

आमिर कलीम: टीम के एक और ऑलराउंडर आमिर कलीम पर भी फैन्स की निगाहें रहेंगी. पाकिस्तान के कराची में जन्मे कलीम ने अब तक 44 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 19.13 की औसत और एक अर्धशतक की मदद से 580 रन बनाए हैं. कलीम बाएं हाथ के एक उपयोगी स्पिनर भी हैं. 43 साल के कलीम ने टी20 इंटरनेशनल में 20.02 की औसत से 41 विकेट झटके हैं.

समय श्रीवस्तव: भोपाल में जन्मे समय श्रीवस्तव दाएं हाथ के लेग-स्पिनर हैं. समय ने ओमान के लिए 15 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले है. इस दौरान उन्होंने 21.06 के एवरेज से 15 विकेट अपने नाम किए. 34 साल के समय से ओमानी टीम को मिडिल ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी.

शकील अहमद: पाकिस्तानी मूल के इस स्पिनर ने ओमान के लिए बहुत कम समय में ही अपनी छाप छोड़ी है. 37 साल के शकील ने ओमान के लिए 34 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 27 विकेट झटके हैं. शकील का ओडीआई क्रिकेट में तो रिकॉर्ड जबरदस्त रहा, जहां उन्होंने 15 मुकाबलों में 39 विकेट चटकाए हैं.

ओमान का स्क्वॉड: जतिंदर सिंह (कप्तान), सुफियान यूसुफ, हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, हसनैन अली शाह, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिकरिया इस्लाम, फैसल शाह, नदीम खान, शकील अहमद, मोहम्मद इमरान और समय श्रीवास्तव.

पाकिस्तानी टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम, शाहीन आफरीदी.

