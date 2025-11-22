The Ashes, 2025-26: एशेज सीरीज 2025-26 का पर्थ में हो रहा टेस्ट रोमांचक मोड़ पर है. ऑस्ट्रेल‍िया की टीम को जीत के लिए 205 रनों का टारगेट मिला है. ऐसे में सवाल है कि अब तक जिस तरह गेंदबाजों का आतंक ऑप्टस स्टेडियम में दिखा है, ऐसे में क्या यह स्कोर चेज हो पाएगा. शन‍िवार (22 नवंबर) को टेस्ट मैच का दूसरा दिन है. ऑस्ट्रेल‍ियाई टीम रनचेज कर रही है.

इंग्लैंड की टीम पहली पारी में म‍िचेल स्टार्क के 7 विकेट की वजह से 172 रनों पर आउट हुई. इसके बाद ऑस्ट्रेल‍िया टीम भी अपनी पहली पारी में बेन स्टोक्स के पांच विकेट की बदौलत 132 रनों पर स‍िमट गई. दूसरी पारी में भी अंग्रेज बल्लेबाज 164 पर स‍िमट गए. स्कॉट बोलैंड ने 4, म‍िचेल स्टार्क ने 3 और ब्रेंडन डॉगेट ने 3 विकेट लिए. स्टार्क ने मैच में 10 व‍िकेट कंपलीट क‍िए.

73वीं बार इंग्लैंड ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड...

इंग्लैंड की टीम दोनों इनिंग्स में 200 के अंदर सिमट गई. यह टेस्ट इतिहास में इंग्लैंड के साथ ऐसा 73वां मौका है. इससे पहले ऐसे सिर्फ 6 मौकों पर इंग्लैंड मैच जीत पाया है, और उनमें से 5 जीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई थीं. पिछले 100 सालों में सिर्फ एक बार (ओवल 1997) इंग्लैंड इस हालात से जीत निकाल पाया है.

इंग्लैंड ने टेस्ट में सबसे कम गेंदें खेलीं

325 बनाम ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न 1904

388 बनाम ऑस्ट्रेलिया लॉर्ड्स 1888

405 बनाम ऑस्ट्रेलिया पर्थ 2025 *

408 बनाम ऑस्ट्रेलिया सिडनी 1895

446 बनाम वेस्टइंडीज एजबेस्टन 1995

476 बनाम भारत अहमदाबाद 2021

स्टीव स्म‍िथ ने की चैपल की बराबरी

वहीं इस मुकाबले में एक विरोधी टीम के खिलाफ फील्डर के तौर पर सबसे ज्यादा कैच लेने के र‍िकॉर्ड की बराबरी भी कर ली.

61 स्टीवन स्मिथ बनाम इंग्लैंड

61 ग्रेग चैपल बनाम इंग्लैंड

57 एलन बॉर्डर बनाम इंग्लैंड

57 इयान बॉथम बनाम ऑस्ट्रेलिया

47 राहुल द्रविड़ बनाम ऑस्ट्रेलिया

किसी देश में सबसे तेज़ 50 टेस्ट विकेट (बॉल के हिसाब से)

1383 वर्नोन फिलेंडर, साउथ अफ्रीका में

1548 कगिसो रबाडा, साउथ अफ्रीका में

1633 मार्को जानसेन, साउथ अफ्रीका में

1639 स्कॉट बोलैंड, ऑस्ट्रेलिया में

1668 वकार यूनिस, पाकिस्तान में

1746 जसप्रीत बुमराह, इंडिया में

ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड (H2H)

कुल टेस्ट मैच: 361

ऑस्ट्रेलिया ने जीते: 152

इंग्लैंड ने जीते: 112

ड्रॉ: 97

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XI: उस्मान ख्वाजा, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, ब्रेंडन डॉगेट, स्कॉट बोलैंड

इंग्लैंड की प्लेइंग XI: बेन डकेट, जैक क्रॉउली, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड

एशेज सीरीज का शेड्यूल (2025–26)

पहला टेस्ट: 21–25 नवंबर, पर्थ

दूसरा टेस्ट: 4-8 दिसंबर, गाबा, ब्रिस्बेन (D/N), 9.30 बजे

तीसरा टेस्ट: 17-21 दिसंबर, एडिलेड ओवल, सुबह 5 बजे

चौथा टेस्ट: 26-30 दिसंबर, मेलबर्न, सुबह 5 बजे

पांचवां: 4-8 जनवरी, सिडनी, सुबह 5 बजे

(मुकाबले की टाइमिंग भारतीय समयानुसार)

