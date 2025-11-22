scorecardresearch
 

Feedback

एशेज में दूसरे दिन भी ढह गए अंग्रेज बैटर, क्या ऑस्ट्रेल‍िया से चेज होगा 205 का टारगेट? रिकॉर्डों की लगी झड़ी

Australia vs England, 1st Test: एशेज सीरीज 2025-26 का पहला मुकाबला रोमांचक मोड़ पर है. ऑस्ट्रेल‍िया को अब इस मुकाबले को जीत के ल‍िए 205 रनों की जरूरत है. ऐसे में सवाल है कि क्या ऑस्ट्रेल‍िया इस टारगेट को चेज कर पाएगा.

Advertisement
X
म‍िचेल स्टार्क ने पर्थ टेस्ट में 10 विकेट हास‍िल किए हैं (Photo: AP)
म‍िचेल स्टार्क ने पर्थ टेस्ट में 10 विकेट हास‍िल किए हैं (Photo: AP)

The Ashes, 2025-26: एशेज सीरीज 2025-26  का पर्थ में हो रहा टेस्ट रोमांचक मोड़ पर है. ऑस्ट्रेल‍िया की टीम को जीत के लिए 205 रनों का टारगेट मिला है. ऐसे में सवाल है कि अब तक जिस तरह गेंदबाजों का आतंक ऑप्टस स्टेडियम में दिखा है, ऐसे में क्या यह स्कोर चेज हो पाएगा. शन‍िवार (22 नवंबर) को टेस्ट मैच का दूसरा दिन है. ऑस्ट्रेल‍ियाई टीम रनचेज कर रही है. 

इंग्लैंड की टीम पहली पारी में म‍िचेल स्टार्क के 7 विकेट की वजह से 172 रनों पर आउट हुई. इसके बाद ऑस्ट्रेल‍िया टीम भी अपनी पहली पारी में बेन स्टोक्स के पांच विकेट की बदौलत 132 रनों पर स‍िमट गई.  दूसरी पारी में भी अंग्रेज बल्लेबाज 164 पर स‍िमट गए. स्कॉट बोलैंड ने 4, म‍िचेल स्टार्क ने 3 और ब्रेंडन डॉगेट ने 3 विकेट लिए. स्टार्क ने मैच में 10 व‍िकेट कंपलीट क‍िए. 
यह भी पढ़ें: 35 साल बाद एशेज सीरीज में बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, लेकिन स्टोक्स ने कर दिया कमाल

73वीं बार इंग्लैंड ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड...
इंग्लैंड की टीम दोनों इनिंग्स में 200 के अंदर सिमट गई. यह टेस्ट इतिहास में इंग्लैंड के साथ ऐसा 73वां मौका है. इससे पहले ऐसे सिर्फ 6 मौकों पर इंग्लैंड मैच जीत पाया है, और उनमें से 5 जीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई थीं. पिछले 100 सालों में सिर्फ एक बार (ओवल 1997) इंग्लैंड इस हालात से जीत निकाल पाया है.
यह भी पढ़ें: AUS vs ENG Highlights: एशेज टेस्ट के पहले दिन पर्थ में गिरे 19 विकेट, स्टार्क के 'सत्ते' के बाद स्टोक्स ने खोला 'पंजा', बराबरी पर खड़ा दिख रहा मैच

Advertisement

इंग्लैंड ने टेस्ट में सबसे कम गेंदें खेलीं
325 बनाम ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न 1904
388 बनाम ऑस्ट्रेलिया लॉर्ड्स 1888
405 बनाम ऑस्ट्रेलिया पर्थ 2025 *
408 बनाम ऑस्ट्रेलिया सिडनी 1895
446 बनाम वेस्टइंडीज एजबेस्टन 1995
476 बनाम भारत अहमदाबाद 2021

सम्बंधित ख़बरें

ASHES 2025
35 साल बाद एशेज सीरीज में बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, लेकिन स्टोक्स ने कर दिया कमाल 
Ben Duckett
Travis Head और Ben Ducket आपस में भिड़े! 
Starc Create Record
Mitchell Starc ने अपने नाम किया ये रिकॉर्ड! 
Mitchell Starc
Mitchell Starc बने Ashes के इत‍िहास पुरुष! 
Mitchell Starc
एशेज के इत‍िहास पुरुष स्टार्क... 100 विकेट लेकर बनाया अनूठा रिकॉर्ड 

स्टीव स्म‍िथ ने की चैपल की बराबरी
वहीं इस मुकाबले में एक विरोधी टीम के खिलाफ फील्डर के तौर पर सबसे ज्यादा कैच लेने के र‍िकॉर्ड की बराबरी भी कर ली. 
61 स्टीवन स्मिथ बनाम इंग्लैंड
61 ग्रेग चैपल बनाम इंग्लैंड
57 एलन बॉर्डर बनाम इंग्लैंड
57 इयान बॉथम बनाम ऑस्ट्रेलिया
47 राहुल द्रविड़ बनाम ऑस्ट्रेलिया

किसी देश में सबसे तेज़ 50 टेस्ट विकेट (बॉल के हिसाब से)
1383 वर्नोन फिलेंडर, साउथ अफ्रीका में
1548 कगिसो रबाडा, साउथ अफ्रीका में
1633 मार्को जानसेन, साउथ अफ्रीका में
1639 स्कॉट बोलैंड, ऑस्ट्रेलिया में
1668 वकार यूनिस, पाकिस्तान में
1746 जसप्रीत बुमराह, इंडिया में

ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड (H2H)
कुल टेस्ट मैच: 361
ऑस्ट्रेलिया ने जीते: 152
इंग्लैंड ने जीते: 112
ड्रॉ: 97

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XI: उस्मान ख्वाजा, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, ब्रेंडन डॉगेट, स्कॉट बोलैंड
इंग्लैंड की प्लेइंग XI: बेन डकेट, जैक क्रॉउली, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड 

Advertisement

एशेज सीरीज का शेड्यूल (2025–26)
पहला टेस्ट: 21–25 नवंबर, पर्थ
दूसरा टेस्ट: 4-8 दिसंबर, गाबा, ब्रिस्बेन (D/N), 9.30 बजे
तीसरा टेस्ट: 17-21 दिसंबर, एडिलेड ओवल, सुबह 5 बजे
चौथा टेस्ट: 26-30 दिसंबर, मेलबर्न, सुबह 5 बजे
पांचवां: 4-8 जनवरी, सिडनी, सुबह 5 बजे
(मुकाबले की टाइमिंग भारतीय समयानुसार)

 

---- समाप्त ----
Live TV

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement