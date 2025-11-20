Jake Weatherald-Brendan Doggett, AUS vs ENG 1st Ashes test: एशेज सीरीज का आगाज शुक्रवार (21 नवंबर) से पर्थ में हो रहा है. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की गैर मौजूदगी में उतरेगी.
ऐसे में इस रोमांचक मैच से पहले टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग XI लगभग फाइनल कर ली है. चोटिल कमिंस और जोश की गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ की कैप्टंसी वाली टीम में दो नए खिलाड़ियों का डेब्यू होने वाला है.
One day to go.#Ashes pic.twitter.com/h8KyW54bG6— Cricket Australia (@CricketAus) November 20, 2025
तस्मानिया के ओपनर जेक वेदराल्ड को उस्मान ख्वाजा के साथ पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी मिली है, जबकि क्वींसलैंड के तेज गेंदबाज ब्रेंडन डॉगेट तीसरे पेसर के रूप में डेब्यू करेंगे.
यह चार साल में पहला मौका होगा जब ऑस्ट्रेलिया किसी टेस्ट में दो डेब्यूटेंट को एक साथ मौका देगा. वेदराल्ड की आक्रामक बल्लेबाज ख्वाजा की शांत शैली के साथ अच्छा तालमेल बिठाएगी, जबकि डॉगेट अपनी गति और स्विंग से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए तैयार हैं.
ऑस्ट्रेलिया ने टॉप और मिडिल ऑर्डर में स्थिरता के लिए ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर को बाहर करके बैटिंग लाइन-अप को आसान किया है. वेदराल्ड उस्मान ख्वाजा के साथ ओपनिंग करेंगे, जबकि मार्नस लाबुशेन हाल ही में कैरेबियाई दौरे से बाहर रहने के बाद अपने पसंदीदा नंबर 3 स्पॉट पर वापस आएंगे. स्टीव स्मिथ नंबर 4 पर खेलते हुए दिखेंगे.
History 🖤💛❤️— Cricket Australia (@CricketAus) November 20, 2025
For the first time in Test cricket, Australia will field two Indigenous cricketers in the same side for tomorrow's #Ashes opener. pic.twitter.com/WBjRAcP2gF
लाबुशेन के शामिल होने से कैमरून ग्रीन नंबर 6 पर आ गए हैं, जिससे उन्हें गेंदबाजी विकल्प के रूप में रख जा सकता है. वहीं वेबस्टर के लिए कोई जगह खाली नहीं होगी, जिन्होंने जनवरी में भारत के खिलाफ अपने शानदार डेब्यू के बाद लगातार सात टेस्ट खेले थे.
अब वेदराल्ड को मौका मिला है और वह जनवरी 2024 में डेविड वॉर्नर के रिटायरमेंट के बाद ख्वाजा के छठे ओपनिंग पार्टनर बन जाएंगे. जोश हेजलवुड के हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण बाहर होने के बाद डॉगेट के सेलेक्शन की उम्मीद थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस बात पर सोच रहा था कि लाबुशेन को टॉप पर प्रमोट किया जाए या किसी स्पेशलिस्ट ओपनर को मौका दिया जाए.
वैसे ऑस्ट्रेलिया के अंतरिम कप्तान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) गुरुवार को पर्थ स्टेडियम में ट्रेनिंग के बाद अपनी प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतिम XI की पुष्टि करेंगे. यह 2019 की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ कर्टिस पैटरसन (Kurtis Patterson) और झाय रिचर्डसन (Jhye Richardson) के डेब्यू के बाद पहली बार होगा जब ऑस्ट्रेलिया एक ही टेस्ट में दो नए खिलाड़ियों को उतारेगा.
इंग्लैंड ने भी पहले टेस्ट के लिए 12 सदस्यीय टीम घोषित की है, जिसमें जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) और मार्क वुड (Mark Wood) दोनों शामिल हैं. माना जा रहा है कि पर्थ की पिच तेज और उछालभरी होगी, जिसका फायदा इंग्लैंड के तेज गेंदबाज उठाना चाहेंगे. कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) गुरुवार को स्मिथ के बाद मीडिया से बात करेंगे.
HERE WE GO 🤩— cricket.com.au (@cricketcomau) November 20, 2025
The Australian XI for the first Ashes Test in Perth 👇 pic.twitter.com/6lXwDZ7hBe
पर्थ टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग XI: उस्मान ख्वाजा, जेक वेदराल्ड (डेब्यू), मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिचेल स्टार्क, नाथन लायन, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट (डेब्यू)
पर्थ टेस्ट के लिए इंग्लैंड की 12 सदस्यीय टीम: जैक क्रॉउली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ, ब्रायडन कार्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, शोएब बशीर.
एशेज सीरीज का शेड्यूल (2025–26)
पर्थ टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्क्वॉड: स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लायन, माइकल नीसर, मिचेल स्टार्क, जेक वेदरॉल्ड, बो वेबस्टर
इंग्लैंड टीम का स्क्वॉड: बेन स्टोक्स (कप्तान), हैरी ब्रूक (VC), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, ब्राइडन कार्स, जैक क्राउली, बेन डकेट, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ (WK), जोश टंग, मार्क वुड