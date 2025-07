आंद्रे रसेल ने किया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान, AUS के खिलाफ जमैका में खेलेंगे अपना आखिरी मैच

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच आगामी पांच मैचों की घरेलू टी20 सीरीज के शुरुआती दो मैच टीम के लिए उनके आखिरी मुकाबले होंगे. 37 वर्षीय रसेल को पांच मैचों की सीरीज के लिए विंडीज की टीम में शामिल किया गया है. इस सीरीज के शुरुआती दो मैच जमैका के सबीना पार्क में खेले जाएंगे, जो इस ऑलराउंडर का घरेलू मैदान है. वह अपने होम ग्राउंड से ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहेंगे. विंडीज क्रिकेट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके संन्यास की खबर के बारे में जानकारी दी.

आंद्रे रसेल ने एक बयान में कहा, 'शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता कि इसका क्या मतलब था. वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन की सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धियों में से एक रहा है. जब मैं बच्चा था, तो मुझे इस मुकाम तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे-जैसे आप खेलना शुरू करते हैं और इस खेल से प्यार करने लगते हैं, आपको एहसास होता है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं. इससे मुझे बेहतर बनने की प्रेरणा मिली, क्योंकि मैं मैरून कलर (लिमिटेड ओवर क्रिकेट में वेस्टइंडीज की जर्सी का रंग) में अपनी छाप छोड़ना चाहता था और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहता था.'

