scorecardresearch
 

Feedback

वर्ल्ड कप की वॉरियर्स अब WPL में छेड़ेंगी नई जंग, टीमों के लिए सिरदर्द बनेंगी ये स्टार्स

अब WPL नीलामी में टीमों की नजर सिर्फ नाम पर नहीं, प्रदर्शन और संतुलन पर होगी. वर्ल्ड कप की स्टार खिलाड़ियों ने साबित कर दिया है कि महिला क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं, एक तूफान है- जो लीग की दिशा ही बदल सकता है.

Advertisement
X
इनके जलवे ने टीम मालिकों को नई गणित बिठाने पर मजबूर कर दिया.
इनके जलवे ने टीम मालिकों को नई गणित बिठाने पर मजबूर कर दिया.

महिला वर्ल्ड कप 2025 का परदा गिर चुका है और भारत ने ट्रॉफी अपने नाम कर इतिहास रच दिया. लेकिन अब क्रिकेट की दुनिया में अगली बड़ी चर्चा का केंद्र विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) की नीलामी है. नीलामी से पहले खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट आने वाली है. कई ऐसे नाम हैं, जिनके दमदार प्रदर्शन ने फ्रेंचाइजियों को गहरी सोच में डाल दिया है.

नादिन डी क्लर्क... डेथ ओवर्स की महारथी

दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज ऑलराउंडर नादिन डी क्लर्क ने वर्ल्ड कप में अपनी गेंद और बल्ले दोनों से कमाल किया. 131.64 की स्ट्राइक रेट, 9 विकेट और आखिरी ओवरों में सटीक यॉर्कर… उन्होंने साबित किया कि वो किसी भी टीम के लिए डेथ ओवर एक्सपर्ट बन सकती हैं. मुंबई इंडियंस (MI) के पास पहले से हैं, लेकिन इस बार उन्हें बेंच पर रखना शायद मुश्किल होगा.

सम्बंधित ख़बरें

PM Modi will meet Team India Today
वर्ल्ड कप विजेता महिला टीम आज PM से मिलेगी, कल होगी राष्ट्रपति से मुलाकात  
A grand welcome for Indias champion daughters in Delhi.
वर्ल्ड कप जीत के बाद चैंपियन बेटियों का दिल्ली में ग्रैंड वेलकम, Video 
Pratika Rawal
प्रतीका रावल को क्यों नहीं दिया गया वर्ल्ड कप विनर का मेडल? जान लें वजह 
womens cricket world cup 2025
'आप दिल लगाकर खेलिए, हम सब आपके साथ हैं', वर्ल्ड चैंपियन बनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम से बोले भगवंत मान  
AMOL MAZUMDAR
मान से मजूमदार तक... वो 8 हीरो जिन्होंने 'पर्दे के पीछे' से भारत को बनाया विश्वविजेता 

वापसी की मिसाल अमनजोत कौर 

पीठ की चोट से उबरकर लौटना आसान नहीं होता, लेकिन अमनजोत कौर ने ये कर दिखाया. वर्ल्ड कप में उन्होंने मुंबई इंडियंस (MI) को भरोसा दिलाया कि वो भारतीय ऑलराउंडर स्लॉट को बखूबी संभाल सकती हैं. शानदार फील्डिंग और मिडल ऑर्डर में फ्लोटिंग रोल उन्हें एक ऑल-इन-वन पैकेज बनाता है.

फाइनल में अमनजोत कौर का शानदार प्रयास- लॉरा वोलवार्ट को पवेलियन लौटना पड़ा, जिन्होंने सूझबूझ से पारी संभाल रखी थी. ये वीडियो- 

Advertisement

डीसी की ये ‘डायनेमिक’ जोड़ी

भले ही ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में बाहर हुआ, पर एनाबेल सदरलैंड ने 17 विकेट झटक कर सभी को चौंकाया. उनकी WPL टीममेट मरिजाने कैप कैप भी बड़े मौकों पर चमकीं, खासकर इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 5 विकेट लेकर. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए दोनों अहम खिलाड़ी हैं- लेकिन सवाल ये है, किसे रिटेन करें? दोनों बल्लेबाजी में भी भरोसेमंद हैं और अगर इनमें से कोई नीलामी में गई, तो निश्चित ही 'बोली-युद्ध' छिड़ेगा.

श्री चारणी: लेफ्ट-आर्म का जादू

 WPL 2025 में सिर्फ 2 मैच खेलने के बाद ही भारतीय टीम में जगह और फिर 14 विकेट के साथ टूर्नामेंट की स्टार बन जाना... यही कहानी एन. श्री चारणी की है. उनकी स्लोअर डिलीवरी और ड्रिफ्ट ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी जकड़ लिया. अगर दिल्ली उन्हें नहीं रखती, तो वो नीलामी की सबसे 'हॉट पिक' साबित हो सकती हैं.

लॉरा वोलवार्ट- रन मशीन का बदला रूप

लगातार तीसरे वर्ल्ड कप (ODIs और T20Is) में सबसे ज्यादा रन... यही पहचान है दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोलवार्ट की. इस बार उन्होंने तेज स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और कई नई शॉट्स निकाले. गुजरात जायंट्स (GT) ने  WPL 2025 में उन्हें सिर्फ तीन मैच दिए, लेकिन अब शायद वो गलती नहीं दोहराएंगे. उनकी कप्तानी और स्थिरता किसी भी टीम की रीढ़ बन सकती है.

Advertisement

वर्ल्ड कप ने एक बात साफ कर दी- महिला क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं, सुपरस्टार्स की लीग बन चुका है. WPL की नीलामी में नाम बड़े नहीं, प्रदर्शन बड़ा चलेगा.और यही वजह है कि इस बार टीमें सोच-समझकर हर नाम पर दांव लगाना चाहेंगी...क्योंकि अमनजोत, डी क्लर्क, वोलवार्ट या श्री चारणी... कोई भी खिलाड़ी गेम चेंजर बन सकती है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement