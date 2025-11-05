वर्ल्ड कप की वॉरियर्स अब WPL में छेड़ेंगी नई जंग, टीमों के लिए सिरदर्द बनेंगी ये स्टार्स

महिला वर्ल्ड कप 2025 का परदा गिर चुका है और भारत ने ट्रॉफी अपने नाम कर इतिहास रच दिया. लेकिन अब क्रिकेट की दुनिया में अगली बड़ी चर्चा का केंद्र विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) की नीलामी है. नीलामी से पहले खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट आने वाली है. कई ऐसे नाम हैं, जिनके दमदार प्रदर्शन ने फ्रेंचाइजियों को गहरी सोच में डाल दिया है.

नादिन डी क्लर्क... डेथ ओवर्स की महारथी

दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज ऑलराउंडर नादिन डी क्लर्क ने वर्ल्ड कप में अपनी गेंद और बल्ले दोनों से कमाल किया. 131.64 की स्ट्राइक रेट, 9 विकेट और आखिरी ओवरों में सटीक यॉर्कर… उन्होंने साबित किया कि वो किसी भी टीम के लिए डेथ ओवर एक्सपर्ट बन सकती हैं. मुंबई इंडियंस (MI) के पास पहले से हैं, लेकिन इस बार उन्हें बेंच पर रखना शायद मुश्किल होगा.

वापसी की मिसाल अमनजोत कौर

पीठ की चोट से उबरकर लौटना आसान नहीं होता, लेकिन अमनजोत कौर ने ये कर दिखाया. वर्ल्ड कप में उन्होंने मुंबई इंडियंस (MI) को भरोसा दिलाया कि वो भारतीय ऑलराउंडर स्लॉट को बखूबी संभाल सकती हैं. शानदार फील्डिंग और मिडल ऑर्डर में फ्लोटिंग रोल उन्हें एक ऑल-इन-वन पैकेज बनाता है.

फाइनल में अमनजोत कौर का शानदार प्रयास- लॉरा वोलवार्ट को पवेलियन लौटना पड़ा, जिन्होंने सूझबूझ से पारी संभाल रखी थी. ये वीडियो-

डीसी की ये ‘डायनेमिक’ जोड़ी

भले ही ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में बाहर हुआ, पर एनाबेल सदरलैंड ने 17 विकेट झटक कर सभी को चौंकाया. उनकी WPL टीममेट मरिजाने कैप कैप भी बड़े मौकों पर चमकीं, खासकर इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 5 विकेट लेकर. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए दोनों अहम खिलाड़ी हैं- लेकिन सवाल ये है, किसे रिटेन करें? दोनों बल्लेबाजी में भी भरोसेमंद हैं और अगर इनमें से कोई नीलामी में गई, तो निश्चित ही 'बोली-युद्ध' छिड़ेगा.

श्री चारणी: लेफ्ट-आर्म का जादू

WPL 2025 में सिर्फ 2 मैच खेलने के बाद ही भारतीय टीम में जगह और फिर 14 विकेट के साथ टूर्नामेंट की स्टार बन जाना... यही कहानी एन. श्री चारणी की है. उनकी स्लोअर डिलीवरी और ड्रिफ्ट ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी जकड़ लिया. अगर दिल्ली उन्हें नहीं रखती, तो वो नीलामी की सबसे 'हॉट पिक' साबित हो सकती हैं.

लॉरा वोलवार्ट- रन मशीन का बदला रूप

लगातार तीसरे वर्ल्ड कप (ODIs और T20Is) में सबसे ज्यादा रन... यही पहचान है दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोलवार्ट की. इस बार उन्होंने तेज स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और कई नई शॉट्स निकाले. गुजरात जायंट्स (GT) ने WPL 2025 में उन्हें सिर्फ तीन मैच दिए, लेकिन अब शायद वो गलती नहीं दोहराएंगे. उनकी कप्तानी और स्थिरता किसी भी टीम की रीढ़ बन सकती है.

वर्ल्ड कप ने एक बात साफ कर दी- महिला क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं, सुपरस्टार्स की लीग बन चुका है. WPL की नीलामी में नाम बड़े नहीं, प्रदर्शन बड़ा चलेगा.और यही वजह है कि इस बार टीमें सोच-समझकर हर नाम पर दांव लगाना चाहेंगी...क्योंकि अमनजोत, डी क्लर्क, वोलवार्ट या श्री चारणी... कोई भी खिलाड़ी गेम चेंजर बन सकती है.



