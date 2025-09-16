AFG vs BAN Live Score, Asia Cup 2025: बल्लेबाजी कर रही बांग्लादेश की टीम, आज 'करो या मरो' की टक्कर

एशिया कप 2025 का 9वां मुकाबला आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. ये मैच बांग्लादेश के लिए करो या मरो वाला है. अगर आज बांग्लादेश हार जाता है तो सुपर-4 में पहुंचने की उसकी उम्मीद खत्म हो जाएगी.
लिटन दास की अगुआई वाली बांग्लादेशी टीम का सामना अफगानिस्तान की स्पिन तिकड़ी से है, जो इस समय बेहतरीन फॉर्म में है. इस मुकाबले के लाइव स्कोरकार्ड के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें.
लिटन दास की कप्तानी वाली टीम ने हॉन्ग कॉन्ग को हराकर शानदार शुरुआत की थी, लेकिन श्रीलंका से करारी हार ने उन्हें अंक तालिका में तीसरे नंबर पर ला खड़ा किया. श्रीलंका और अफगानिस्तान उससे आगे हैं. इसलिए टूर्नामेंट में बने रहने के लिए उन्हें हर हाल में जीत चाहिए.
अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, एएम गजनफर, फजलहक फ़ारूकी.
बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवनः तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन, लिटन दास, तौहीद हृदोय, मेंहदी हसन, नुरुल हसन, जेकर अली, शमीम हुसैन, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद.
ऐसा है ग्रुप-बी का समीकरण
ग्रुप-बी में 4 टीमें हैं. श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हॉन्ग कॉन्ग. हॉन्ग कॉन्ग को अबतक खेले गए अपने तीनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा और टीम सुपर-4 की रेस से बाहर हो गई है. वहीं, श्रीलंका ने अपने दोनों मैच जीते हैं और उसने सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है. अफगानिस्तान ने अबतक एक मैच खेले हैं और उसे जीत मिली है. वह अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है. जबकि बांग्लादेश को दो में से एक में जीत मिली है और एक में उसे हार का सामना करना पड़ा है.
