IND vs BAN: अभिषेक शर्मा ने अपने मेंटर युवराज सिंह को छोड़ा पीछे, 25 गेंद में फिफ्टी लगाकर T20 में किया कमाल

भारत और बांग्लादेश के बीच बुधवार को एशिया कप सुपर-4 का मुकाबला खेला गया. इस मैच में भी अभिषेक शर्मा का तूफान देखने को मिला. पाकिस्तान के खिलाफ फिफ्टी जड़ने के बाद अभिषेक ने लगातार दूसरी फिफ्टी लगाई. इस मैच में उन्होंने अपने मेंटर युवराज सिंह का एक बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.

दरअसल, अभिषेक ने भले ही अपनी सामान्य आक्रामक शुरुआत नहीं की, लेकिन उसके बाद तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पहले 9 गेंदों पर 9 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने गियर बदला और तेजी से रन बटोरे.

शुभमन गिल के आउट होने के बाद अभिषेक ने आठवें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया. यह पांचवीं बार था जब उन्होंने 25 या उससे कम गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. इसी के साथ उन्होंने युवराज सिंह को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 25 या उससे कम गेंदों में चार बार अर्धशतक बनाया था.

भारत के लिए T20I में 25 या उससे कम गेंदों में सबसे ज्यादा बार अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज

7 — सूर्यकुमार यादव

6 — रोहित शर्मा

5 — अभिषेक शर्मा

4 — युवराज सिंह

3 — केएल राहुल

इस मुकाबले की बात करें तो बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. कप्तान लिटन दास चोटिल होने के कारण इस अहम मैच से बाहर रहे और उनकी जगह जेकर अली ने कप्तानी संभाली. अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में 37 गेंदों में 75 रनों की पारी खेली. इस दौरान अभिषेक के बल्ले से 6 चौके और 5 छक्के लगे. बता दें कि एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी अभिषेक शर्मा टॉप पर हैं.

भारत की प्लेइंग इलेवनः अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

बांग्लादेश (प्लेइंग इलेवन): सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली (विकेटकीपर/कप्तान), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान.

