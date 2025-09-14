scorecardresearch
 

Feedback

'जहां भी लाइव प्रसारण होगा, उस जगह को...', IND vs PAK मैच को लेकर AAP नेता की चेतावनी

भारत-पाकिस्तान एशिया कप मैच को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला. आप महिला विंग ने दिल्ली में टीवी तोड़कर सांकेतिक विरोध किया और पीएम मोदी पर तंज कसा. आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीसीसीआई और बीजेपी पर निशाना साधते हुए लोगों से मैच का बहिष्कार करने की अपील की और जय शाह की भूमिका पर सवाल खड़े किए.

Advertisement
X
भारत-पाक मैच को लेकर सरकार का विरोध तेज (Photo: AI)
भारत-पाक मैच को लेकर सरकार का विरोध तेज (Photo: AI)

एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली टक्कर से पहले देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी तेज है. सोशल मीडिया पर भी इस मुकाबले को लेकर लोगों में गुस्सा है. इसी बीच, आम आदमी पार्टी ने इस मुकाबले को लेकर सरकार को घेरा है. आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस भी रेस्टोरेंट, बार या सार्वजनिक जगह पर इस मैच का प्रसारण किया जाएगा. हम उसका विरोध करेंगे.

उधर, आप (AAP) की महिला विंग ने राजधानी में पार्टी मुख्यालय के बाहर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ताओं ने एक टीवी सेट तोड़ा और प्रतीकात्मक तौर पर कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी को सिंदूर चढ़ाना चाहते हैं.

क्या बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज

सम्बंधित ख़बरें

In Kolkata, a ritual for the India-Pakistan match, fans say, India will win.
कोलकाता में इंडिया-पाकिस्तान मैच के लिए 'यज्ञ', देखें क्या बोले फैंस 
आज एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला है. (File Photo: ITG)
'पाकिस्तान बीजेपी का पार्टनर, जिनकी रगों में सिंदूर दौड़ रहा था वही मैच करा रहे...', तेजस्वी का तंज 
Imam-ul-Haq and Fakhar Zaman
'गर्मी महसूस होगी...', IND vs PAK मैच से पहले फखर जमां पर इस भारतीय दिग्गज ने साधा निशाना  
india pak asia cup 2025 match
इंडिया-पाक मैच पर सुनील शेट्टी का रिएक्शन, कही ये बात 
Aishanya Dwivedi
'पाक‍िस्तान से मैच होना हमारे मुंह पर तमाचा...', पहलगाम में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने BCCI को लताड़ा 

आज तक से बातचीत में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीसीसीआई और बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने लोगों से मैच का बहिष्कार करने की अपील की और सवाल उठाया कि आईसीसी और बीसीसीआई में ताक़तवर पद पर रहते हुए भी जय शाह पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर क्यों नहीं कर पाए.

यह भी पढ़ें: एशिया कप में इंडिया-पाक मैच पर एक्टर सुनील शेट्टी का रिएक्शन, बोले- हमें मैच देखना...

वहीं, AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष ने भी इस मुकाबले के बहिष्कार की मांग उठाई. उन्होंने कहा, दिल्ली मजलिस भारत पाकिस्तान मैच का पूरा विरोध करती है और अगर कहीं पब्लिक में इसकी स्क्रीन होगी तो इसकी नुकसान की जिम्मेदारी आयोजकों पर होगी, हमारे कार्यकर्ता इस देशद्रोह में कभी शामिल नहीं होंगे. बता दें कि कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने इस मुकाबले के विरोध में प्रदर्शन किया.

Advertisement

बता दें कि भारत-पाक मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा. इस मैच में दोनों ही टीमों की प्लेइंग इलेवन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है. क्योंकि पाकिस्तान भी इस बार बिना बाबर, रिजवान के मैदान में उतरेगी तो वहीं भारत से भी रोहित-विराट सरीखे नाम गायब रहेंगे.

यह भी पढ़ें: एशिया कप में पाकिस्तान से खेलना क्यों भारत की मजबूरी? पूर्व खेल मंत्री ने बताई वजह

पाकिस्तान की भारत के ख‍िलाफ संभाव‍ित प्लेइंग-11: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमां, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद 

भारत की पाकिस्तान के ख‍िलाफ संभाव‍ित प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement