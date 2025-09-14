'जहां भी लाइव प्रसारण होगा, उस जगह को...', IND vs PAK मैच को लेकर AAP नेता की चेतावनी

एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली टक्कर से पहले देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी तेज है. सोशल मीडिया पर भी इस मुकाबले को लेकर लोगों में गुस्सा है. इसी बीच, आम आदमी पार्टी ने इस मुकाबले को लेकर सरकार को घेरा है. आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस भी रेस्टोरेंट, बार या सार्वजनिक जगह पर इस मैच का प्रसारण किया जाएगा. हम उसका विरोध करेंगे.

उधर, आप (AAP) की महिला विंग ने राजधानी में पार्टी मुख्यालय के बाहर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ताओं ने एक टीवी सेट तोड़ा और प्रतीकात्मक तौर पर कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी को सिंदूर चढ़ाना चाहते हैं.

क्या बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज

आज तक से बातचीत में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीसीसीआई और बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने लोगों से मैच का बहिष्कार करने की अपील की और सवाल उठाया कि आईसीसी और बीसीसीआई में ताक़तवर पद पर रहते हुए भी जय शाह पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर क्यों नहीं कर पाए.

वहीं, AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष ने भी इस मुकाबले के बहिष्कार की मांग उठाई. उन्होंने कहा, दिल्ली मजलिस भारत पाकिस्तान मैच का पूरा विरोध करती है और अगर कहीं पब्लिक में इसकी स्क्रीन होगी तो इसकी नुकसान की जिम्मेदारी आयोजकों पर होगी, हमारे कार्यकर्ता इस देशद्रोह में कभी शामिल नहीं होंगे. बता दें कि कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने इस मुकाबले के विरोध में प्रदर्शन किया.

बता दें कि भारत-पाक मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा. इस मैच में दोनों ही टीमों की प्लेइंग इलेवन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है. क्योंकि पाकिस्तान भी इस बार बिना बाबर, रिजवान के मैदान में उतरेगी तो वहीं भारत से भी रोहित-विराट सरीखे नाम गायब रहेंगे.

पाकिस्तान की भारत के ख‍िलाफ संभाव‍ित प्लेइंग-11: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमां, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद

भारत की पाकिस्तान के ख‍िलाफ संभाव‍ित प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

