एशिया कप में इंडिया-पाक मैच पर एक्टर सुनील शेट्टी का रिएक्शन, बोले- हमें मैच देखना...

एशिया कप 2025 में आज भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला होना है. भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच ये पहला इंटरनेशनल मैच होगा. हालांकि देशभर के क्रिकेट फैंस बंटे हुए हैं. कहीं विरोध हो रहा है, तो कहीं टीम इंडिया को फुल सपोर्ट मिल रहा है. इस बीच बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी का रिएक्शन भी आया है.
क्या कहा सुनील शेट्टी ने?
भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर न्यूज एजेंसी से बात करते हुए एक्टर सुनील शेट्टी ने कहा, 'यह एक इंटरनेशनल खेल है. आप उनके नियमों में बंधे होते हैं. इंडियन होने के नाते यह हमारा पर्सनल फैसला है कि हमें यह मैच देखना है या नहीं, हमें मैच देखने जाना है या नहीं. यह फैसला इंडिया को लेना है. लेकिन आप क्रिकेटरों को खेलने के लिए दोष नहीं दे सकते.'
एक्टर ने आगे कहा, 'वे खिलाड़ी हैं और उनसे उम्मीद की जाती है कि वे देश का प्रतिनिधित्व करें. मुझे लगता है कि यह फैसला हमें ही कहना होगा. अगर मैं इसे नहीं देखना चाहता तो नहीं देखूंगा. यह आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है.'
एक्टर जायेद खान ने भी किया सपोर्ट
वहीं फिल्म 'मैं हूं ना' में सुनील शेट्टी के साथ काम कर चुके एक्टर जायेद खान ने भी टीम इंडिया का सपोर्ट किया है. एक्टर ने कहा, 'हमारी टीम काफी मजबूत है. खेल में किसी तरह की राजनीति नहीं देखना चाहिए. भारत 100% एशिया कप जीतेगा. वहीं जब एक्टर से पूछा गया कि क्या ये मैच खेला जाना चाहिए. इस पर उन्होंने कहा, 'क्यों नहीं? खेल तो खेल है.. जो भी रिश्ते बन सकते हैं, बनने दीजिए.'
कब से शुरू होगा मैच?
एशिया कप 2025 का 6वां मुकाबला आज यानी रविवार 14 सितंबर को दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार ये मैच रात 8 बजे से शुरू होगा. इस मैच को जो जीतेगा उसे सुपर-4 का टिकट मिल सकता है. ऐसे में आज का मैच काफी अहम होने वाला है. इस मैच को आप डीडी और सोनी स्पोर्ट्स में इस मैच को लाइव देख सकते हैं.